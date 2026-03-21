"Böyük Dəbilqə": 1/4 finalda uduzan Hidayət Heydərov təsəlliverici görüşə çıxacaq
Fərdi
- 21 mart, 2026
- 14:18
Azərbaycan cüdoçusu Hidayət Heydərov (73 kq) Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçirilən "Böyük Dəbilqə" turnirində təsəlliverici görüşə çıxacaq.
"Report" xəbər verir ki, o, 1/4 finalda Gürcüstanı təmsil edən Giorgi Loladzeyə uduzsa da təsəlliverici görüşdə iştirak etmək hüququ qazanıb.
Qeyd edək ki, digər təmsilçilərimizdən bu gün tatami üzərinə çıxan Kamran Süleymanov (73 kq), Südabə Ağayeva və Aytac Qardaşxanlı (hər ikisi 70 kq) yarışı mükafatsız başa vurublar.
Azərbaycan təmsilçilərinin hesabında 1 gümüş medal var. Turan Bayramov (66 kq) ötən gün fəxri kürsünün ikinci pilləsinə yüksəlib.
