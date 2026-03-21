    Хидаят Гейдаров завоевал бронзовую медаль на турнире "Большой шлем" в Тбилиси

    Хидаят Гейдаров завоевал бронзовую медаль на турнире Большой шлем в Тбилиси

    Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг) стал бронзовым призером турнира "Большой шлем" в Тбилиси.

    Как сообщает Report, в поединке за третье место он одержал победу над представителем Испании Антоном Шухалиевым.

    Другие азербайджанские спортсмены, вышедшие сегодня на татами - Кямран Сулейманов (73 кг), Судаба Агаева и Айтадж Гардашханлы (обе 70 кг) - завершили выступление без медалей.

    Днем ранее Туран Байрамов (66 кг) завоевал серебряную медаль, заняв второе место.

    Хидаят Гейдаров Бронзовая медаль турнир Большой шлем Азербайджанские дзюдоисты Кямран Сулейманов Судаба Агаева Айтадж Гардашханлы Антон Шухалиев
    Hidayət Heydərov "Böyük Dəbilqə" turnirində bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB-2
    Hidayat Heydarov wins bronze for Azerbaijan at Judo Grand Slam in Georgia
    Ты - Король

