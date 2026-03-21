Ukrayna ordusu Rusiyada Saratov NEZ-ə hücum edib
Digər ölkələr
- 21 mart, 2026
- 17:48
Ukrayna Müdafiə Qüvvələri martın 21-nə keçən gecə Rusiyanın Saratov vilayətindəki neft emalı zavodunun (NEZ) obyektlərinə hücum edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı teleqram kanalında məlumat yayıb.
İlkin məlumata görə, zərbə nəticəsində neftin təkrar emalı qurğusu və rezervuar zədələnib.
Bildirilib ki, dəyən zərərin miqyası dəqiqləşdirilir.
Baş Qərargahdan qeyd edilib ki, Saratov NEZ hücumun hədəfi olub, çünki bu müəssisə Rusiya ordusunun ehtiyacları üçün istifadə edilən neftin emalını və yanacaq-sürtkü materiallarının istehsalını təmin edir.
17:57
"Turan Tovuz" turun son oyununda "Qəbələ"ni məğlub edibFutbol
17:48
Ukrayna ordusu Rusiyada Saratov NEZ-ə hücum edibDigər ölkələr
17:40
Hidayət Heydərov "Böyük Dəbilqə" turnirində bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB-2Fərdi
17:39
İsrail İrandakı ballistik raket istehsalı komplekslərinə hücum edibDigər ölkələr
17:27
CENTCOM: ABŞ Silahlı Qüvvələri İranda 8 mindən çox hədəfi məhv edibDigər ölkələr
17:18
Foto
Sumqayıtda fərdi ev tam yanıbHadisə
17:17
Azərbaycandan Gürcüstana pul köçürmələri 42 %-ə yaxın azalıbMaliyyə
17:11
Qanunsuz saxlanılan 5 avtomat, 9 tüfəng aşkarlanıbHadisə
16:52