    ВСУ атаковали Саратовский НПЗ в России

    Силы обороны Украины в ночь на 21 марта атаковали объекты нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Саратовской области России.

    Как передает Report, об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в телеграм-канале.

    По предварительной информации, в результате удара получили повреждения установка вторичной переработки нефти и вертикальный резервуар РВС-10000.

    Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

    Генштаб отмечает, что Саратовский НПЗ стал целью атаки поскольку, что данное предприятие обеспечивает переработку нефти и производство горюче-смазочных материалов, используемых для нужд российской армии.

    Саратовский НПЗ - одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. По состоянию на 2023 год объем переработки составлял 4,8 млн тонн в год.

    Российско-украинский конфликт Саратовский НПЗ Атака на НПЗ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
    Ukrayna ordusu Rusiyada Saratov NEZ-ə hücum edib
