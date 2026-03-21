ВСУ атаковали Саратовский НПЗ в России

Силы обороны Украины в ночь на 21 марта атаковали объекты нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Саратовской области России.

Как передает Report, об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в телеграм-канале.

По предварительной информации, в результате удара получили повреждения установка вторичной переработки нефти и вертикальный резервуар РВС-10000.

Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Генштаб отмечает, что Саратовский НПЗ стал целью атаки поскольку, что данное предприятие обеспечивает переработку нефти и производство горюче-смазочных материалов, используемых для нужд российской армии.

Саратовский НПЗ - одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. По состоянию на 2023 год объем переработки составлял 4,8 млн тонн в год.