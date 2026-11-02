Хаменеи наделил правительство Ирана полномочиями для диалога с Вашингтоном
Другие страны
- 02 ноября, 2026
- 18:26
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Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи наделил правительство страны полномочиями для ведения переговоров с США с целью мирного урегулирования.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Ирана Масуда Пезешкиана, об этом он сообщил сегодня на встрече с губернаторами и мэрами крупных городов и административных центров провинций.
"Мы прилагаем усилия для решения проблемы путем диалога. В этом вопросе верховный лидер также наделил правительство определенными полномочиями", - сказал Пезешкиан.
Президент Ирана заявил о необходимости участия населения страны в процессах по преодолению проблем и вызовов, обусловленных войной США и Израиля против Исламской Республики.
Müctəba Xamenei İran hökumətinə ABŞ ilə dialoq üçün səlahiyyətlər verib
Iran's supreme leader grants government powers for US talks
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