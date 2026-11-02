Хаменеи наделил правительство Ирана полномочиями для диалога с Вашингтоном

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи наделил правительство страны полномочиями для ведения переговоров с США с целью мирного урегулирования.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Ирана Масуда Пезешкиана, об этом он сообщил сегодня на встрече с губернаторами и мэрами крупных городов и административных центров провинций.

"Мы прилагаем усилия для решения проблемы путем диалога. В этом вопросе верховный лидер также наделил правительство определенными полномочиями", - сказал Пезешкиан.

Президент Ирана заявил о необходимости участия населения страны в процессах по преодолению проблем и вызовов, обусловленных войной США и Израиля против Исламской Республики.