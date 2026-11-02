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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Хаменеи наделил правительство Ирана полномочиями для диалога с Вашингтоном

    Другие страны
    • 02 ноября, 2026
    • 18:26
    Хаменеи наделил правительство Ирана полномочиями для диалога с Вашингтоном

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи наделил правительство страны полномочиями для ведения переговоров с США с целью мирного урегулирования.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Ирана Масуда Пезешкиана, об этом он сообщил сегодня на встрече с губернаторами и мэрами крупных городов и административных центров провинций.

    "Мы прилагаем усилия для решения проблемы путем диалога. В этом вопросе верховный лидер также наделил правительство определенными полномочиями", - сказал Пезешкиан.

    Президент Ирана заявил о необходимости участия населения страны в процессах по преодолению проблем и вызовов, обусловленных войной США и Израиля против Исламской Республики.

    Масуд Пезешкиан Моджтаба Хаменеи Операция США и Израиля против Ирана
    Müctəba Xamenei İran hökumətinə ABŞ ilə dialoq üçün səlahiyyətlər verib
    Iran's supreme leader grants government powers for US talks
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