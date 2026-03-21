Sumqayıtda fərdi ev tam yanıb
Hadisə
- 21 mart, 2026
- 17:18
Sumqayıtda fərdi yaşayış evi yanıb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə şəhərin Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsi ərazisində qeydə alınıb.
Sumqayıt şəhər sakini, 1959-cu il təvəllüdlü Həşimov Həşim Hacıbaba oğluna məxsus ümumi sahəsi 60 kvadratmetr olan fərdi yaşayış evi tamamilə yanaraq yararsız hala düşüb.
Hadisə yerinə yanğınsöndürən qüvvələr cəlb olunub və alovun ətrafa yayılmasının qarşısı alınıb.
Yanğının başvermə səbəbləri araşdırılır.
