    Modi Pezeşkianla telefon danışığında enerji infrastrukturuna hücumu pisləyib

    • 21 mart, 2026
    • 18:11
    Modi Pezeşkianla telefon danışığında enerji infrastrukturuna hücumu pisləyib

    İrandakı müharibənin başa çatması üçün ABŞ və İsrailin hücumları dərhal dayandırması lazımdır.

    "Report" ISNA-ya istinadən xəbər verir ki, bunu İran Prezidenti Məsud Pezeşkian Hindistanın Baş naziri Narendra Modi ilə telefon danışığında deyib.

    "Həmçinin hücumların təkrarlanmamasına zəmanət verilməlidir",- İran Prezidenti bildirib.

    Hindistanın Baş naziri ölkəsinin gərginliyin və münaqişələrin artmasından dərin narahatlığını ifadə edib.

    "Dünyada qida və enerji təhlükəsizliyi, eləcə də kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracı ciddi təhdid altındadır", - Modi deyib və regiondakı enerji infrastrukturuna hər hansı hücumu qətiyyətlə pisləyib.

    O, Hörmüz boğazının təhlükəsizliyinin təminatının davam etdirilməsini və Fars körfəzində sərbəst gəmiçiliyi tələb edib.

