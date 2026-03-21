Modi Pezeşkianla telefon danışığında enerji infrastrukturuna hücumu pisləyib
- 21 mart, 2026
- 18:11
İrandakı müharibənin başa çatması üçün ABŞ və İsrailin hücumları dərhal dayandırması lazımdır.
"Report" ISNA-ya istinadən xəbər verir ki, bunu İran Prezidenti Məsud Pezeşkian Hindistanın Baş naziri Narendra Modi ilə telefon danışığında deyib.
"Həmçinin hücumların təkrarlanmamasına zəmanət verilməlidir",- İran Prezidenti bildirib.
Hindistanın Baş naziri ölkəsinin gərginliyin və münaqişələrin artmasından dərin narahatlığını ifadə edib.
"Dünyada qida və enerji təhlükəsizliyi, eləcə də kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracı ciddi təhdid altındadır", - Modi deyib və regiondakı enerji infrastrukturuna hər hansı hücumu qətiyyətlə pisləyib.
O, Hörmüz boğazının təhlükəsizliyinin təminatının davam etdirilməsini və Fars körfəzində sərbəst gəmiçiliyi tələb edib.