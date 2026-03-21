    Моди в телефонном разговоре с Пезешкианом осудил атаки на энергообъекты в регионе

    • 21 марта, 2026
    • 19:08
    Моди в телефонном разговоре с Пезешкианом осудил атаки на энергообъекты в регионе

    Премьер-министр Нарендра Моди в телефонном разговоре с иранским президентом Масудом Пезешкианом осудил любые атаки на энергетическую инфраструктуру на фоне продолжаюшейся в регионе операции США и Израиля против Ирана.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на иранское ISNA.

    Индийский премьер выразил глубокую обеспокоенность ростом напряженности на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что конфликты ставят под серьезную угрозу продовольственную и энергетическую безопасность в мире, и потребовал обеспечения безопасности в Ормузском проливе и свободного судоходства в Персидском заливе.

    М. Пезешкиан, в свою очередь, подчеркнул, что для прекращения войны в Иране необходимо, чтобы США и Израиль "немедленно прекратили атаки".

    "Также должны быть предоставлены гарантии того, что атаки не повторятся", - заявил иранский президент.

    Modi Pezeşkianla telefon danışığında enerji infrastrukturuna hücumu pisləyib
    Modi condemns attacks on energy facilities in call with Pezeshkian
