Моди в телефонном разговоре с Пезешкианом осудил атаки на энергообъекты в регионе

Премьер-министр Нарендра Моди в телефонном разговоре с иранским президентом Масудом Пезешкианом осудил любые атаки на энергетическую инфраструктуру на фоне продолжаюшейся в регионе операции США и Израиля против Ирана.

Об этом Report сообщает со ссылкой на иранское ISNA.

Индийский премьер выразил глубокую обеспокоенность ростом напряженности на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что конфликты ставят под серьезную угрозу продовольственную и энергетическую безопасность в мире, и потребовал обеспечения безопасности в Ормузском проливе и свободного судоходства в Персидском заливе.

М. Пезешкиан, в свою очередь, подчеркнул, что для прекращения войны в Иране необходимо, чтобы США и Израиль "немедленно прекратили атаки".

"Также должны быть предоставлены гарантии того, что атаки не повторятся", - заявил иранский президент.