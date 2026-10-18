Не менее 13 человек погибли при наезде грузовика на толпу паломников в Индии
Другие страны
- 18 октября, 2026
- 11:08
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По меньшей мере 13 человек погибли, еще 40 получили травмы при наезде грузовика на толпу паломников в индийском Гвалиоре, штат Мадхья-Прадеш.
Как передает Report, об этом агентству Press Trust of India сообщил начальник местной полиции Дхармвир Сингх.
Авария произошла в ночь на воскресенье.
По данным полиции, водитель потерял контроль над грузовиком, который наехал на людей, стоявших и сидевших вдоль дороги, после чего врезался в стену храма.
Состояние нескольких пострадавших оценивается как критическое.
Обстоятельства аварии выясняются.
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