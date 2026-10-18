Не менее 13 человек погибли при наезде грузовика на толпу паломников в Индии

По меньшей мере 13 человек погибли, еще 40 получили травмы при наезде грузовика на толпу паломников в индийском Гвалиоре, штат Мадхья-Прадеш.

Как передает Report, об этом агентству Press Trust of India сообщил начальник местной полиции Дхармвир Сингх.

Авария произошла в ночь на воскресенье.

По данным полиции, водитель потерял контроль над грузовиком, который наехал на людей, стоявших и сидевших вдоль дороги, после чего врезался в стену храма.

Состояние нескольких пострадавших оценивается как критическое.

Обстоятельства аварии выясняются.