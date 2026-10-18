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    Не менее 13 человек погибли при наезде грузовика на толпу паломников в Индии

    Другие страны
    • 18 октября, 2026
    • 11:08
    Не менее 13 человек погибли при наезде грузовика на толпу паломников в Индии

    По меньшей мере 13 человек погибли, еще 40 получили травмы при наезде грузовика на толпу паломников в индийском Гвалиоре, штат Мадхья-Прадеш.

    Как передает Report, об этом агентству Press Trust of India сообщил начальник местной полиции Дхармвир Сингх.

    Авария произошла в ночь на воскресенье.

    По данным полиции, водитель потерял контроль над грузовиком, который наехал на людей, стоявших и сидевших вдоль дороги, после чего врезался в стену храма.

    Состояние нескольких пострадавших оценивается как критическое.

    Обстоятельства аварии выясняются.

    Наезд на толпу Индия
    Hindistanda yük maşını zəvvar qrupunu vurub, azı 13 nəfər həlak olub
    44 - Tezliklə
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