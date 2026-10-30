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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Polşada casusluqda şübhəli bilinən Rusiya vətəndaşı saxlanılıb

    Digər ölkələr
    • 30 oktyabr, 2026
    • 14:16
    Polşada casusluqda şübhəli bilinən Rusiya vətəndaşı saxlanılıb

    Polşada dəmir yolu infrastrukturu obyektlərinin çəkilişini apardığına görə casusluqda ittiham olunan 55 yaşlı Rusiya vətəndaşı saxlanılıb.

    "Report" xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Polşanın cənub-qərbindəki Aşağı Sileziya voyevodalığının polis idarəsindən bildirilib.

    Həmin şəxs Svidnitsa şəhərində saxlanılıb. Hüquq-mühafizə orqanlarının məlumatına görə, kişi dəmir yolu infrastrukturu obyektlərinin şəkillərini çəkib.

    "Polis xarici xüsusi xidmət orqanlarının maraqları naminə hərəkətlər etməkdə şübhəli bilinən Rusiya Federasiyası vətəndaşını saxlayıb", - qurumun "X" sosial şəbəkəsindəki məlumatında bildirilib.

    Məhkəmə rusiyalı barəsində üç ay müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçib.

    Casusluq Polşa Rusiya Federasiyası
    В Польше задержали гражданина РФ по подозрению в шпионаже
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