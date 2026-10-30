Polşada casusluqda şübhəli bilinən Rusiya vətəndaşı saxlanılıb
Digər ölkələr
- 30 oktyabr, 2026
- 14:16
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Polşada dəmir yolu infrastrukturu obyektlərinin çəkilişini apardığına görə casusluqda ittiham olunan 55 yaşlı Rusiya vətəndaşı saxlanılıb.
"Report" xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Polşanın cənub-qərbindəki Aşağı Sileziya voyevodalığının polis idarəsindən bildirilib.
Həmin şəxs Svidnitsa şəhərində saxlanılıb. Hüquq-mühafizə orqanlarının məlumatına görə, kişi dəmir yolu infrastrukturu obyektlərinin şəkillərini çəkib.
"Polis xarici xüsusi xidmət orqanlarının maraqları naminə hərəkətlər etməkdə şübhəli bilinən Rusiya Federasiyası vətəndaşını saxlayıb", - qurumun "X" sosial şəbəkəsindəki məlumatında bildirilib.
Məhkəmə rusiyalı barəsində üç ay müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçib.
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