Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В Польше задержали гражданина РФ по подозрению в шпионаже

    Другие страны
    • 30 октября, 2026
    • 14:07
    В Польше задержали гражданина РФ по подозрению в шпионаже

    В Польше задержан 55-летний гражданин России, которому предъявлено обвинение в шпионаже в связи со съемкой объектов железнодорожной инфраструктуры.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, об этом сообщили в управлении полиции Нижнесилезского воеводства на юго-западе Польши.

    Задержание было произведено в городе Свидница. По данным правоохранительных органов, мужчина фотографировал объекты железнодорожной инфраструктуры.

    "Полицейские задержали гражданина Российской Федерации, подозреваемого в совершении действий в интересах иностранных спецслужб", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X.

    Суд избрал в отношении россиянина меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца.

    Обвинения в шпионаже Россия Польша
    Polşada casusluqda şübhəli bilinən Rusiya vətəndaşı saxlanılıb
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    11:11
    В Австралии два человека пострадали при столкновении самолета с автомобилем
    Другие страны
    11:10
    Водолазы МЧС спасли молодого человека на Бакинском бульваре
    Происшествия
    10:54
    Видео
    В Газахе сгорел автомобиль
    Происшествия
    10:50
    BT отложила запуск партнерства со Starlink после сбоев связи в Украине
    Другие страны
    10:49
    Азербайджан на COP31 представил возможности для инвестиций в ветроэнергетику Каспия
    Энергетика
    10:48
    Стадион Ханкенди примет первый официальный матч 19 ноября
    Футбол
    10:42
    В Азербайджане взносы по безработице планируют перевести в безналичную форму
    Финансы
    10:39
    Новый генконсул Турции поделился впечатлениями от Нахчывана: "Я чувствую себя как дома"
    Внешняя политика
    10:16
    Цена азербайджанской нефти снизилась до $100 за баррель
    Энергетика
    Лента новостей