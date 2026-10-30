В Польше задержали гражданина РФ по подозрению в шпионаже
Другие страны
- 30 октября, 2026
- 14:07
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В Польше задержан 55-летний гражданин России, которому предъявлено обвинение в шпионаже в связи со съемкой объектов железнодорожной инфраструктуры.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, об этом сообщили в управлении полиции Нижнесилезского воеводства на юго-западе Польши.
Задержание было произведено в городе Свидница. По данным правоохранительных органов, мужчина фотографировал объекты железнодорожной инфраструктуры.
"Полицейские задержали гражданина Российской Федерации, подозреваемого в совершении действий в интересах иностранных спецслужб", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X.
Суд избрал в отношении россиянина меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца.
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