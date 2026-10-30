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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Bakıda 54 min manatdan çox dələduzluqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    • 30 oktyabr, 2026
    • 14:18
    Bakıda 54 min manatdan çox dələduzluqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Bakının Nəsimi rayonunda 54 min manatdan çox dələduzluqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb.

    "Report"un məlumatına görə, vətəndaşlardan birinin dələduzluğa məruz qalması barədə polisə müraciət daxil olub və keçirilən tədbirlərlə qeyd olunan əməli törədən C.Nəcəfov müəyyən olunaraq saxlanılıb.

    Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, C.Nəcəfov zərərçəkmişlə əlaqə yaradaraq onun oğluna hüquqi yardım göstərəcəyi vədini verərək zərərçəkmişdən 54 900 manat alıb.

    Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.

    Dələduzluq cinayəti Nəsimi rayonu
    В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве на 55 тыс. манатов
    MiniBoss
    MiniBoss

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    Bakıda 54 min manatdan çox dələduzluqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
    Hadisə
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