Bakıda 54 min manatdan çox dələduzluqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
Hadisə
- 30 oktyabr, 2026
- 14:18
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bakının Nəsimi rayonunda 54 min manatdan çox dələduzluqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb.
"Report"un məlumatına görə, vətəndaşlardan birinin dələduzluğa məruz qalması barədə polisə müraciət daxil olub və keçirilən tədbirlərlə qeyd olunan əməli törədən C.Nəcəfov müəyyən olunaraq saxlanılıb.
Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, C.Nəcəfov zərərçəkmişlə əlaqə yaradaraq onun oğluna hüquqi yardım göstərəcəyi vədini verərək zərərçəkmişdən 54 900 manat alıb.
Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.
Son xəbərlər
15:01
Rumıniyada SOCAR brendi altında 100-cü YDM istifadəyə verilibEnergetika
15:00
Azərbaycanda gömrük orqanlarının vəzifəli şəxslərinin başqa işə keçirilməsi qaydalarına dəyişiklik edilirMilli Məclis
14:59
Foto
Mediasiya Şurasında ilk həmkarlar ittifaqı təşkilatı yaradılıbSosial müdafiə
14:59
ABŞ Azərbaycanda autizmli insanlara yardım sahəsində tərəfdaşlarını dəstəkləməyə davam edəcəkXarici siyasət
14:40
Foto
Azərbaycan ilə Liberiya arasında media sahəsində əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunubDaxili siyasət
14:37
Florian Zenqstşmid: "Qarabağ ölkənin turizm məhsullarına əlavə dəyər qatır"Turizm
14:30
İrlandiya Şimali İrlandiya ilə mümkün birləşməyə hazırlıq üçün dövlət orqanı yaradacaqDigər ölkələr
14:18
Azərbaycan Özbəkistanla maliyyə risklərinin idarə edilməsini müzakirə edibMaliyyə
14:18
Bakıda 54 min manatdan çox dələduzluqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıbHadisə