В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве на 55 тыс. манатов

В Насиминском районе Баку задержан подозреваемый в мошенничестве на 55 тыс. манатов.

Как сообщает Report, в полицию обратился гражданин, ставший жертвой мошенничества.

По результатам проведенных мероприятий правоохранители установили и задержали подозреваемого в совершении данного деяния - Дж.Наджафова.

Как установило следствие, Наджафов получил от потерпевшего 54 900 манатов под предлогом оказания юридической помощи его сыну.

Расследование по факту продолжается.