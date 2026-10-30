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    В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве на 55 тыс. манатов

    Происшествия
    • 30 октября, 2026
    • 14:37
    В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве на 55 тыс. манатов

    В Насиминском районе Баку задержан подозреваемый в мошенничестве на 55 тыс. манатов.

    Как сообщает Report, в полицию обратился гражданин, ставший жертвой мошенничества.

    По результатам проведенных мероприятий правоохранители установили и задержали подозреваемого в совершении данного деяния - Дж.Наджафова.

    Как установило следствие, Наджафов получил от потерпевшего 54 900 манатов под предлогом оказания юридической помощи его сыну.

    Расследование по факту продолжается.

    Мошенничество (аферизм) Насиминский район
    Bakıda 54 min manatdan çox dələduzluqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
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