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    "Mançester Yunayted" qışda Dominik Kalvert-Lyuini heyətinə qatmağa çalılşacaq

    Futbol
    • 30 oktyabr, 2026
    • 14:00
    Mançester Yunayted qışda Dominik Kalvert-Lyuini heyətinə qatmağa çalılşacaq

    İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubu qış transfer dönəmində "Lids"in futbolçusu Dominik Kalvert-Lyuini heyətinə qatmağa çalılşacaq.

    "Report" "The Athletic"ə istinadən xəbər verir ki, "qırmızı şeytanlar" yanvarda mümkün transferin raallaşdırılmasının mümkünlüyünü qiymətləndirirlər.

    Yeni forvard axtarışının əsas səbəbi komandanın hücum xəttindəki mövcud kadr problemi ilə bağlıdır. Benyamin Şeşko zədəlidir və uzun müddət komandaya kömək etməyə bilər.

    Xatırladaq ki, Dominik Kalvert-Lyuin cari mövsüm 8 oyunda 4 qol imza atıb. O, ötən mövsüm Premyer Liqada 35 matçda 14 dəfə fərqlənib.

    Dominik Kalvert-Lyuin Mançester Yunayted FK Lids FK
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