"Mançester Yunayted" qışda Dominik Kalvert-Lyuini heyətinə qatmağa çalılşacaq
Futbol
- 30 oktyabr, 2026
- 14:00
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubu qış transfer dönəmində "Lids"in futbolçusu Dominik Kalvert-Lyuini heyətinə qatmağa çalılşacaq.
"Report" "The Athletic"ə istinadən xəbər verir ki, "qırmızı şeytanlar" yanvarda mümkün transferin raallaşdırılmasının mümkünlüyünü qiymətləndirirlər.
Yeni forvard axtarışının əsas səbəbi komandanın hücum xəttindəki mövcud kadr problemi ilə bağlıdır. Benyamin Şeşko zədəlidir və uzun müddət komandaya kömək etməyə bilər.
Xatırladaq ki, Dominik Kalvert-Lyuin cari mövsüm 8 oyunda 4 qol imza atıb. O, ötən mövsüm Premyer Liqada 35 matçda 14 dəfə fərqlənib.
Son xəbərlər
15:01
Rumıniyada SOCAR brendi altında 100-cü YDM istifadəyə verilibEnergetika
15:00
Azərbaycanda gömrük orqanlarının vəzifəli şəxslərinin başqa işə keçirilməsi qaydalarına dəyişiklik edilirMilli Məclis
14:59
Foto
Mediasiya Şurasında ilk həmkarlar ittifaqı təşkilatı yaradılıbSosial müdafiə
14:59
ABŞ Azərbaycanda autizmli insanlara yardım sahəsində tərəfdaşlarını dəstəkləməyə davam edəcəkXarici siyasət
14:40
Foto
Azərbaycan ilə Liberiya arasında media sahəsində əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunubDaxili siyasət
14:37
Florian Zenqstşmid: "Qarabağ ölkənin turizm məhsullarına əlavə dəyər qatır"Turizm
14:30
İrlandiya Şimali İrlandiya ilə mümkün birləşməyə hazırlıq üçün dövlət orqanı yaradacaqDigər ölkələr
14:18
Azərbaycan Özbəkistanla maliyyə risklərinin idarə edilməsini müzakirə edibMaliyyə
14:18
Bakıda 54 min manatdan çox dələduzluqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıbHadisə