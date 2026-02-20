США выплатили $160 млн долга в бюджет ООН
- 20 февраля, 2026
- 03:17
США частично погасили задолженность перед Организацией Объединенных Наций (ООН), перечислив около $160 млн.
Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик в интервью Assosiated Press (AP).
По его словам, выплата прошла на прошлой неделе и была предназначена для регулярного операционного бюджета ООН.
Напомним, что общий долг Вашингтона перед ООН на начало февраля составлял около $2,19 млрд - это 95% всей задолженности стран-членов. Кроме того, США задолжали $2,4 млрд по миротворческим операциям и еще $43 млн в бюджеты трибуналов.
В конце января генсек ООН Антонио Гутерриш сообщил, что ООН грозит "неминуемый крах", если ее финансовые правила не будут пересмотрены или все 193 страны-члена не будут платить взносы.