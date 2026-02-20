Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    В Иране потерпел крушение военный самолет, есть погибший и раненый.

    В регионе
    • 20 февраля, 2026
    • 02:34
    В Иране потерпел крушение военный самолет, есть погибший и раненый.

    В Иране разбился военный самолет.

    Как сообщает агентство Report со ссылкой на газету TABNAK, инцидент произошел во время ночного учебного полета.

    Отмечается, что самолет Военно-воздушных сил Ирана потерпел крушение в провинции Хамадан. Один из пилотов погиб, второй выжил.

    "Вечером в четверг в районе Нобаран учебный самолет потерпел аварию, и спасательные службы незамедлительно были направлены на место происшествия. Обстоятельства катастрофы выясняются", - говорится в сообщении.

    Иран авиакатастрофа военный самолет
    İranda hərbi təyyarə qəzaya uğrayıb, ölən və yaralı var
    Ты - Король

    Последние новости

    02:34

    В Иране потерпел крушение военный самолет, есть погибший и раненый.

    В регионе
    02:28

    В Лиге Европы УЕФА стартовал этап плей-офф

    Спорт
    02:14

    Состоялись первые матчи плей-офф Лиги конференций УЕФА

    Спорт
    02:06

    Турция намерена направить в сектор Газа не менее 20 тысяч контейнерных домов

    Другие страны
    01:41

    Трамп дал Ирану 15 дней на принятие решения по сделке

    Другие страны
    01:07

    Брат короля Великобритании Эндрю освобожден после задержания по делу Эпштейна

    Другие страны
    00:42
    Фото

    Президент Ильхам Алиев принял участие в первом заседании Совета мира в Вашингтоне - ОБНОВЛЕНО-4

    Внешняя политика
    00:14

    Дания задержала иранское судно, находящееся под санкциями США

    Другие страны
    23:54

    Нетаньяху: В случае атаки, Иран столкнется с ответом, который не может и представить себе

    Другие страны
    Лента новостей