В Иране потерпел крушение военный самолет, есть погибший и раненый.
- 20 февраля, 2026
- 02:34
В Иране разбился военный самолет.
Как сообщает агентство Report со ссылкой на газету TABNAK, инцидент произошел во время ночного учебного полета.
Отмечается, что самолет Военно-воздушных сил Ирана потерпел крушение в провинции Хамадан. Один из пилотов погиб, второй выжил.
"Вечером в четверг в районе Нобаран учебный самолет потерпел аварию, и спасательные службы незамедлительно были направлены на место происшествия. Обстоятельства катастрофы выясняются", - говорится в сообщении.
В Иране потерпел крушение военный самолет, есть погибший и раненый.
