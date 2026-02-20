В Иране потерпел крушение военный самолет, есть погибший и раненый.

В Иране разбился военный самолет.

Как сообщает агентство Report со ссылкой на газету TABNAK, инцидент произошел во время ночного учебного полета.

Отмечается, что самолет Военно-воздушных сил Ирана потерпел крушение в провинции Хамадан. Один из пилотов погиб, второй выжил.

"Вечером в четверг в районе Нобаран учебный самолет потерпел аварию, и спасательные службы незамедлительно были направлены на место происшествия. Обстоятельства катастрофы выясняются", - говорится в сообщении.