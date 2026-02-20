Возобновлено расследование по незаконной деятельности на бывшем ранчо Зорро, принадлежавшем Эпштейну

Генеральный прокурор Нью-Мексико возобновил расследование по обвинениям в незаконной деятельности на бывшем ранчо Зорро Джеффри Эпштейна.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press.

Накануне офис генерального прокурора Рауля Торреса объявил об этом, заявив, что решение было принято после изучения информации, недавно опубликованной Министерством юстиции США.

Хотя первоначальное дело в Нью-Мексико было закрыто в 2019 году по запросу федеральных прокуроров Нью-Йорка, прокуроры штата заявляют, что "разоблачения, изложенные в ранее засекреченных файлах ФБР, заслуживают дальнейшего изучения".

Министерство юстиции штата Нью-Мексико заявило, что специальные агенты и прокуроры ведомства будут добиваться немедленного доступа к полному, не отредактированному федеральному материалам дела и намерены сотрудничать с другими правоохранительными органами, а также с новой комиссией по установлению истины, созданной законодателями штата для расследования деятельности на ранчо.

"Как и в любом потенциальном уголовном деле, мы будем следовать фактам, куда бы они нас ни привели, тщательно оценивать юрисдикционные аспекты и предпринимать соответствующие следственные действия, включая сбор и сохранение любых имеющихся соответствующих доказательств", - говорится в заявлении Министерства юстиции штата Нью-Мексико.