Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Иран сообщил Генсеку ООН, что решительно ответит, если подвергнется военной агрессии

    Другие страны
    • 20 февраля, 2026
    • 03:52
    Иран сообщил Генсеку ООН, что решительно ответит, если подвергнется военной агрессии

    Накануне официальный Тегеран заявил Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, что в случае военной агрессии будет рассматривать базы, объекты и активы "враждебной силы" в регионе как законные цели для нанесения ударов.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    В письме постоянного представительства Ирана при Организации Объединённых Наций говорится, что риторика президента США Дональда Трампа в адрес Ирана "сигнализирует о реальной угрозе военной агрессии". При этом подчёркивается, что Тегеран не стремится к войне.

    В документе также отмечается, что Иран ответит "решительно" в случае, если станет объектом военного нападения.

    Иран ООН ядерная программа США Антониу Гутерриш
    Ты - Король

    Последние новости

    04:13

    Возобновлено расследование по незаконной деятельности на бывшем ранчо Зорро, принадлежавшем Эпштейну

    Другие страны
    03:52

    Иран сообщил Генсеку ООН, что решительно ответит, если подвергнется военной агрессии

    Другие страны
    03:17

    США выплатили $160 млн долга в бюджет ООН

    Другие страны
    02:53

    Мелони ответила Макрону в споре по поводу убийства французского ультраправого активиста

    Другие страны
    02:34

    В Иране потерпел крушение военный самолет, есть погибший и раненый

    В регионе
    02:28

    В Лиге Европы УЕФА стартовал этап плей-офф

    Спорт
    02:14

    Состоялись первые матчи плей-офф Лиги конференций УЕФА

    Спорт
    02:06

    Турция намерена направить в сектор Газа не менее 20 тысяч контейнерных домов

    Другие страны
    01:41

    Трамп дал Ирану 15 дней на принятие решения по сделке

    Другие страны
    Лента новостей