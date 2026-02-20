Иран сообщил Генсеку ООН, что решительно ответит, если подвергнется военной агрессии
- 20 февраля, 2026
- 03:52
Накануне официальный Тегеран заявил Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, что в случае военной агрессии будет рассматривать базы, объекты и активы "враждебной силы" в регионе как законные цели для нанесения ударов.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters.
В письме постоянного представительства Ирана при Организации Объединённых Наций говорится, что риторика президента США Дональда Трампа в адрес Ирана "сигнализирует о реальной угрозе военной агрессии". При этом подчёркивается, что Тегеран не стремится к войне.
В документе также отмечается, что Иран ответит "решительно" в случае, если станет объектом военного нападения.
