Иран сообщил Генсеку ООН, что решительно ответит, если подвергнется военной агрессии

Накануне официальный Тегеран заявил Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, что в случае военной агрессии будет рассматривать базы, объекты и активы "враждебной силы" в регионе как законные цели для нанесения ударов.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

В письме постоянного представительства Ирана при Организации Объединённых Наций говорится, что риторика президента США Дональда Трампа в адрес Ирана "сигнализирует о реальной угрозе военной агрессии". При этом подчёркивается, что Тегеран не стремится к войне.

В документе также отмечается, что Иран ответит "решительно" в случае, если станет объектом военного нападения.