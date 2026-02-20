İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    İran BMT Baş katibinə ABŞ ilə bağlı xəbərdarlıq edib

    Digər ölkələr
    • 20 fevral, 2026
    • 04:15
    İran BMT Baş katibinə ABŞ ilə bağlı xəbərdarlıq edib

    Rəsmi Tehran BMT-nin baş katibi Antonio Quterreşə hərbi təcavüz halında bölgədəki düşmən qüvvələrinin bazalarını, obyektlərini və aktivlərini zərbələr üçün qanuni hədəf hesab edəcəyini bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" məlumat yayıb.

    İranın BMT-dəki Daimi Nümayəndəliyinin məktubunda deyilir ki, ABŞ prezidenti Donald Trampın İrana qarşı ritorikası real hərbi təcavüz təhlükəsi siqnalı verir. Sənəddə həmçinin Tehranın müharibə axtarmadığı vurğulanır.

    Sənəddə həmçinin qeyd olunub ki, İran hərbi hücumun hədəfinə çevrilərsə, qətiyyətlə cavab verəcək.

    İran ABŞ BMT
    Иран сообщил Генсеку ООН, что решительно ответит, если подвергнется военной агрессии

    Son xəbərlər

    04:15

    İran BMT Baş katibinə ABŞ ilə bağlı xəbərdarlıq edib

    Digər ölkələr
    03:37

    ABŞ BMT-yə olan borcunun cüzi hissəsini ödəyib

    Digər ölkələr
    03:05

    Danimarka İran gəmisini saxlayıb

    Digər ölkələr
    02:50

    Argentinada əmək islahatına qarşı genişmiqyaslı aksiya keçirilir

    Digər ölkələr
    02:34

    Serbiyada nüvə elektrik stansiyasının tikintisinə ilkin hazırlıq 4 il vaxt alacaq

    Energetika
    02:20

    Netanyahu: İran hücum etsə, təsəvvür edə bilməyəcəyi cavabla üzləşəcək

    Digər ölkələr
    02:13

    İranda hərbi təyyarə qəzaya uğrayıb, ölən və yaralı var

    Region
    01:59

    UEFA Avropa Liqasında pley-off mərhələsinə start verilib

    İdman
    01:58

    UEFA Konfrans Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyunları keçirilib

    İdman
    Bütün Xəbər Lenti