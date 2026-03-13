İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Son bir ildə deputatlar Nazirlər Kabinetinə 124 müraciət ünvanlayıb

    Daxili siyasət
    • 13 mart, 2026
    • 16:15
    Son bir ildə deputatlar Nazirlər Kabinetinə 124 müraciət ünvanlayıb

    Son bir il ərzində deputatlar Nazirlər Kabinetinə 124 müraciət ünvanlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Baş nazir Əli Əsədov Milli Məclisdə Nazirlər Kabinetinin hesabatının müzakirəsindən sonra çıxışında deyib.

    Baş nazir qeyd edib ki, hökumətin müvafiq qurumları il ərzində 51 müraciəti tam şəkildə icra edib: "35 müraciətə baxılmaqdadır. Yəqin ki yaxın zamanlarda bunlar icra olunacaq. Qalan 38 müraciətin də üzərində işlər aparılıb, yəqin onlar da öz həllini tapacaq".

    "Milli Məclis arasında və hökumət arasında formalaşmış səmərəli və faydalı əməkdaşlığı, qurulmuş işgüzar münasibətləri yüksək qiymətləndiririk və gələcəkdə də bu istiqamətdə fəaliyyətimizi quracağıq. ​Hörmətli deputatların seçicilərinin müraciətləri əsasında qaldırdığı məsələlər hökumətin aidiyyəti qurumlarının mövcud imkanlar ıçərçivəsində diqqətdə saxlanılacaq və maksimal dərəcədə icrası üçün hər şey olunacaq", - deyə o əlavə edib.

    Milli Məclis Əli Əsədov Hesabat

    Son xəbərlər

    16:34

    FIBA Çempionlar Kuboku: Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi ilk qələbəsini qazanıb

    Komanda
    16:33

    Antonio Quterreş İsrail və "Hizbullah"ı atəşkəsə çağırıb

    Digər ölkələr
    16:33

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Quba" səfərdə "Lənkəran"ı məğlub edib

    Komanda
    16:32

    Tramp Hörmüz boğazında gəmiləri müşayiət etməyə hazır olduqlarını bəyan edib

    Digər ölkələr
    16:31

    Azərbaycanda 54 radiotezlik nominalı dövlət resursu kimi geri alınıb

    İKT
    16:15

    IATA: MDB aviasiya hadisələrinin araşdırılmasının tamamlanmasına görə liderdir

    İnfrastruktur
    16:15
    Foto

    Azərbaycan Belçika ilə "yaşıl enerji"nin ixracı üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib

    Energetika
    16:15

    Son bir ildə deputatlar Nazirlər Kabinetinə 124 müraciət ünvanlayıb

    Daxili siyasət
    16:11
    Foto

    Bakıda Afrikanın gələcəyi ilə bağlı müzakirələr aparılıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti