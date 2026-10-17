İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    Moskva hava limanlarında 100-dən çox reys gecikib

    Region
    • 17 oktyabr, 2026
    • 19:10
    Moskva hava limanlarında 100-dən çox reys gecikib

    Moskva aviasiya qovşağının hava limanlarında uçuş və eniş üzrə ümumilikdə 103 reys gecikib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Nəqliyyat Nazirliyi məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, Bakı vaxtı ilə saat 16:30-a olan vəziyyətə əsasən, gecikmələr ümumilikdə 103 reysi əhatə edib.

    Nazirlikdən bildirilib ki, bütün hava limanları müvafiq qurumlarla razılaşdırılmaqla təyyarələri qəbul etməyə və yola salmağa davam edir. Qurum vurğulayıb ki, əsas prioritet uçuşların təhlükəsizliyinin təmin edilməsidir.

    Moskva Vnukovo hava limanı
    В аэропортах Москвы задержаны более 100 рейсов
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    00:00
    Xudafərin körpüsünün işğaldan azad olunmasından altı il ötür
    Daxili siyasət
    00:00
    Bu gün Azərbaycanın Müstəqilliyinin Bərpası Günüdür
    Daxili siyasət
    23:52
    Video
    Azərbaycan FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalına hazırlaşır
    Futbol
    23:49
    Şotlandiya Britaniyadan ayrılmaq üçün yeni referendum kampaniyasına başlayıb
    Digər ölkələr
    23:22
    Makron Fransadakı iğtişaşların iştirakçılarının cəzalandırılacağını vəd edib
    Digər ölkələr
    23:12
    Fransada bahalaşmaya qarşı aksiyalarda 550 min nəfər iştirak edib
    Digər ölkələr
    22:52
    "Bavariya" "Leypsiq"i 6:1 hesabı ilə darmadağın edib
    Futbol
    22:20
    Hindistanda dini bayram zamanı izdihamda 17 nəfər ölüb
    Digər ölkələr
    22:12
    Pakistan ordusu Əfqanıstanla sərhəddə ağır silahlardan istifadə edib
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti