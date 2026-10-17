Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    В аэропортах Москвы задержаны более 100 рейсов

    В регионе
    • 17 октября, 2026
    • 19:06
    В аэропортах Москвы задержаны более 100 рейсов

    В аэропортах московского авиаузла задержаны 103 рейса на вылет и прилет.

    Как передает Report, об этом сообщило Министерство транспорта России.

    По данным ведомства, по состоянию на 16:30 по бакинскому времени задержки затронули в общей сложности 103 рейса.

    В Минтрансе уточнили, что все аэропорты продолжают принимать и отправлять самолеты по согласованию с соответствующими органами.

    В ведомстве подчеркнули, что главным приоритетом остается обеспечение безопасности полетов.

    Москва (Россия) Задержка рейсов
    Moskva hava limanlarında 100-dən çox reys gecikib
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    00:00
    Минуло шесть лет со дня освобождения Худаферинского моста
    Внутренняя политика
    00:00
    Сегодня День восстановления государственной независимости Азербайджана
    Внутренняя политика
    23:58
    Видео
    В Баку продолжается подготовка к ЧМ FIFA U-15
    Футбол
    23:47
    В Шотландии начали кампанию по проведению нового референдума о независимости
    Другие страны
    23:28
    Макрон осудил массовые беспорядки во Франции, задержаны не менее 400 человек
    Другие страны
    23:10
    Лоран Нуньес заявил об участии 550 тыс. человек в протестах во Франции
    Другие страны
    22:45
    Турция и Германия обсудили укрепление региональной безопасности
    В регионе
    22:31
    В Албании пятый день продолжаются протесты
    Другие страны
    22:19
    Арагчи заявил об отсутствии военного решения кризисов на Аравийском полуострове
    В регионе
    Лента новостей