В аэропортах Москвы задержаны более 100 рейсов

В аэропортах московского авиаузла задержаны 103 рейса на вылет и прилет.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство транспорта России.

По данным ведомства, по состоянию на 16:30 по бакинскому времени задержки затронули в общей сложности 103 рейса.

В Минтрансе уточнили, что все аэропорты продолжают принимать и отправлять самолеты по согласованию с соответствующими органами.

В ведомстве подчеркнули, что главным приоритетом остается обеспечение безопасности полетов.