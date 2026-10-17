В аэропортах Москвы задержаны более 100 рейсов
В регионе
- 17 октября, 2026
- 19:06
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В аэропортах московского авиаузла задержаны 103 рейса на вылет и прилет.
Как передает Report, об этом сообщило Министерство транспорта России.
По данным ведомства, по состоянию на 16:30 по бакинскому времени задержки затронули в общей сложности 103 рейса.
В Минтрансе уточнили, что все аэропорты продолжают принимать и отправлять самолеты по согласованию с соответствующими органами.
В ведомстве подчеркнули, что главным приоритетом остается обеспечение безопасности полетов.
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