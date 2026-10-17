İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    Türkiyənin ilk üzən hasilat platforması Qara dənizə yola salınıb

    Region
    • 17 oktyabr, 2026
    • 19:33
    Türkiyənin ilk üzən hasilat platforması Qara dənizə yola salınıb

    Türkiyənin ilk üzən hasilat platforması olan "Osman Qazi" infrastrukturunun inşa edildiyi Filyos limanından Qara dənizdəki xidmət yerinə yola salınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin nəqliyyat və infrastruktur naziri Abdulkadir Uraloğlu "X" sosial şəbəkə hesabında bildirib.

    "Sakarya qaz yatağında təbii qaz hasilatını iki dəfə artıracaq bu mühüm investisiyanın həyata keçirilməsində əməyi olan hər kəsi təbrik edirəm", - o bildirib.

    Abdulkadir Uraloğlu Qaz hasilatı Türkiyə Cümhuriyyəti
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    00:00
    Xudafərin körpüsünün işğaldan azad olunmasından altı il ötür
    Daxili siyasət
    00:00
    Bu gün Azərbaycanın Müstəqilliyinin Bərpası Günüdür
    Daxili siyasət
    23:52
    Video
    Azərbaycan FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalına hazırlaşır
    Futbol
    23:49
    Şotlandiya Britaniyadan ayrılmaq üçün yeni referendum kampaniyasına başlayıb
    Digər ölkələr
    23:22
    Makron Fransadakı iğtişaşların iştirakçılarının cəzalandırılacağını vəd edib
    Digər ölkələr
    23:12
    Fransada bahalaşmaya qarşı aksiyalarda 550 min nəfər iştirak edib
    Digər ölkələr
    22:52
    "Bavariya" "Leypsiq"i 6:1 hesabı ilə darmadağın edib
    Futbol
    22:20
    Hindistanda dini bayram zamanı izdihamda 17 nəfər ölüb
    Digər ölkələr
    22:12
    Pakistan ordusu Əfqanıstanla sərhəddə ağır silahlardan istifadə edib
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti