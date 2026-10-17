Türkiyənin ilk üzən hasilat platforması Qara dənizə yola salınıb

Türkiyənin ilk üzən hasilat platforması olan "Osman Qazi" infrastrukturunun inşa edildiyi Filyos limanından Qara dənizdəki xidmət yerinə yola salınıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin nəqliyyat və infrastruktur naziri Abdulkadir Uraloğlu "X" sosial şəbəkə hesabında bildirib.

"Sakarya qaz yatağında təbii qaz hasilatını iki dəfə artıracaq bu mühüm investisiyanın həyata keçirilməsində əməyi olan hər kəsi təbrik edirəm", - o bildirib.

Türkiye’nin ilk yüzer üretim platformu olan Osman Gazi, altyapısını inşa ettiği Filyos Limanı’ndan Karadeniz’deki görev yerine uğurlandı. Sakarya Gaz Sahası’ndaki doğal gaz üretimini iki katına çıkaracak bu önemli yatırımın hayata geçmesinde emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Filyos Limanı’mızdan Mavi Vatan’a uzanan bu büyük yolculukta Osman Gazi’nin yolu açık, hizmetleri ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. #TürkiyeHızlanıyor 🇹🇷