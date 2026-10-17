Binə Atçılıq Mərkəzində cıdır mövsümünə yekun vurulub
- 17 oktyabr, 2026
- 18:39
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Binə Atçılıq Mərkəzində cıdır mövsümünə yekun vurulub.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Atçılıq Federasiyasından məlumat verilib.
Budəfəki yarışda starta 5 Qarabağ və 5 Dilbaz atı çıxıb.
Belə ki, 3 yaşlı Qarabağ atlarının 1600 metr məsafəyə yarışı Hilal Nəzərovun çapdığı "Semum" atının qələbəsi ilə yekunlaşıb.
O, məsafəni 1 dəqiqə, 58,65 saniyəyə dəf edib. "Asya" atı ilə Mahmud Ağazadənin 2 dəqiqə 06,00 saniyə nəticə ilə ikinci olduğu cıdırda "Yıldız" atının çaparı Amina Hacıyeva 2 dəqiqə, 06,68 saniyə nəticə ilə 3-cü nəticə göstərib.
Bundan başqa 4 yaşlı Dilbaz atlarının 2400 metr məsafəyə mübarizəsində Rauf Tahirovun çapdığı "Lavin" atı 3 dəqiqə 14.00 saniyə nəticə ilə finiş xəttini birinci keçib. Hilal Nəzərov bu dəfə ikinciliklə kifayətlənib.
Onun "Tomris" atı 3 dəqiqə, 18,08 saniyə nəticə göstərib. Dilbaz atlarının yarışında fəxri kürsünün 3-cü pilləsinə Rusif Abbasov qalxıb. Onun "Savaş" atı 3 dəqiqə, 25,18 saniyə nəticə ilə yadda qalıb.