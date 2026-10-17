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    Binə Atçılıq Mərkəzində cıdır mövsümünə yekun vurulub

    Fərdi
    • 17 oktyabr, 2026
    • 18:39
    Binə Atçılıq Mərkəzində cıdır mövsümünə yekun vurulub

    Binə Atçılıq Mərkəzində cıdır mövsümünə yekun vurulub.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Atçılıq Federasiyasından məlumat verilib.

    Budəfəki yarışda starta 5 Qarabağ və 5 Dilbaz atı çıxıb.

    Belə ki, 3 yaşlı Qarabağ atlarının 1600 metr məsafəyə yarışı Hilal Nəzərovun çapdığı "Semum" atının qələbəsi ilə yekunlaşıb.

    O, məsafəni 1 dəqiqə, 58,65 saniyəyə dəf edib. "Asya" atı ilə Mahmud Ağazadənin 2 dəqiqə 06,00 saniyə nəticə ilə ikinci olduğu cıdırda "Yıldız" atının çaparı Amina Hacıyeva 2 dəqiqə, 06,68 saniyə nəticə ilə 3-cü nəticə göstərib.

    Bundan başqa 4 yaşlı Dilbaz atlarının 2400 metr məsafəyə mübarizəsində Rauf Tahirovun çapdığı "Lavin" atı 3 dəqiqə 14.00 saniyə nəticə ilə finiş xəttini birinci keçib. Hilal Nəzərov bu dəfə ikinciliklə kifayətlənib.

    Onun "Tomris" atı 3 dəqiqə, 18,08 saniyə nəticə göstərib. Dilbaz atlarının yarışında fəxri kürsünün 3-cü pilləsinə Rusif Abbasov qalxıb. Onun "Savaş" atı 3 dəqiqə, 25,18 saniyə nəticə ilə yadda qalıb.

    Binə Atçılıq Mərkəzində cıdır mövsümünə yekun vurulub
    Binə Atçılıq Mərkəzində cıdır mövsümünə yekun vurulub
    Binə Atçılıq Mərkəzində cıdır mövsümünə yekun vurulub
    Binə Atçılıq Mərkəzində cıdır mövsümünə yekun vurulub
    Binə Atçılıq Mərkəzində cıdır mövsümünə yekun vurulub

    Azərbaycan Atçılıq Federasiyası Binə Atçılıq Mərkəzi
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