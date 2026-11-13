İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Ermənistan və ABŞ TRIPP-in icrasını müzakirə edib

    Region
    • 13 noyabr, 2026
    • 22:52
    Ermənistan və ABŞ TRIPP-in icrasını müzakirə edib

    Ermənistan və ABŞ-nin işçi qrupları videokonfrans formatında "Beynəlxalq sülh və rifah naminə Tramp marşrutu" (TRIPP) layihəsinin icrasını müzakirə ediblər.

    "Report" Ermənistan XİN-ə istinadən xəbər verir ki, görüş nazir müavini Vahan Kostanyan və ABŞ dövlət katibinin köməkçisinin müavini Piter Andreolinin həmsədrliyi ilə keçirilib.

    Tərəflər Xartiyada nəzərdə tutulmuş sahə təşəbbüslərinin icrasının gedişini, TRIPP layihəsinin həyata keçirilməsi ilə bağlı məsələləri, eləcə də ikitərəfli gündəliyin digər istiqamətlərini müzakirə ediblər.

    Vahan Kostanyan Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Ermənistan XİN Tramp Marşrutu (TRIPP)
    Армения и США обсудили реализацию TRIPP
    Armenia and US discuss implementation of TRIPP
    44 filmi
    44 filmi

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