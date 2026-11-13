Армения и США обсудили реализацию TRIPP
В регионе
- 13 ноября, 2026
- 22:32
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Рабочие группы Армении и США обсудили в формате видеоконференции реализацию проекта "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP).
Как сообщает Report со ссылкой на армянский МИД, встреча прошла при сопредседательстве замминистра Ваана Костаняна и заместитель помощника госсекретаря США Питера Андреоли.
Стороны обсудили ход реализации отраслевых инициатив, предусмотренных Хартией, вопросы, связанные с реализацией проекта TRIPP, а также другие направления двусторонней повестки.
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