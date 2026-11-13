Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Армения и США обсудили реализацию TRIPP

    В регионе
    • 13 ноября, 2026
    • 22:32
    Армения и США обсудили реализацию TRIPP

    Рабочие группы Армении и США обсудили в формате видеоконференции реализацию проекта "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP).

    Как сообщает Report со ссылкой на армянский МИД, встреча прошла при сопредседательстве замминистра Ваана Костаняна и заместитель помощника госсекретаря США Питера Андреоли.

    Стороны обсудили ход реализации отраслевых инициатив, предусмотренных Хартией, вопросы, связанные с реализацией проекта TRIPP, а также другие направления двусторонней повестки.

    Ваган Костанян Питер Андреоли Маршрут Трампа (TRIPP)
    Ermənistan və ABŞ TRIPP-in icrasını müzakirə edib
    Armenia and US discuss implementation of TRIPP
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