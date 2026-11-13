Bayraktar: "Akkuyu" AES-in ilk reaktoru yaxın zamanda istifadəyə veriləcək

"Akkuyu" atom elektrik stansiyasının (AES) ilk reaktoru yaxın zamanda işə başlayacaq.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin energetika və təbii sərvətlər naziri Alparslan Bayraktar "X" sosial şəbəkə hesabında bildirib.

"Uğurla irəliləyən "Akkuyu" AES-in ilk reaktorunu yaxın zamanda işə salacaq və ilk elektriki istehsal etməyə başlayacağıq", - o yazıb.

A. Bayraktar qeyd edib ki, Türkiyənin hədəflərinə çatmaq üçün çox iş görülməlidir: "Ənənəvi, böyük miqyaslı reaktorlardan ən azı 15 min meqavatlıq bir gücə çatmağı hədəfləyərkən, kiçik modul reaktorları da dəyərləndirərək sistemimizə ən azı 5 min meqavatlıq daha bir güc daxil etməyi planlaşdırırıq.

Bu iki həmləni bir araya gətirərək 2050-ci ildə ümumilikdə 20 min meqavatlıq quraşdırılmış nüvə gücünə çatacaq, elektrik ehtiyacımızın təxminən 12 faizini təmiz enerji mənbələrindən qarşılayacağıq".

Başarıyla ilerleyen Akkuyu Nükleer Güç Santrali’mizin ilk reaktörünü yakın zamanda devreye alacak ve ilk elektriği üretmeye başlayacağız. Ancak hedeflerimiz doğrultusunda çok daha fazlasına ihtiyacımız var. Geleneksel, büyük ölçekli reaktörlerden en az 15 bin megavatlık bir kapasiteye ulaşmayı hedeflerken küçük modüler reaktörleri de değerlendirerek sistemimize en az 5 bin megavatlık bir kapasite daha dâhil etmeyi planlıyoruz. Bu iki hamleyi bir araya getirerek 2050 yılında toplam 20 bin megavatlık nükleer kurulu güce ulaşacak, elektrik ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 12'sini temiz enerji kaynaklarından karşılayacağız.