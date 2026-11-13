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    Bayraktar: "Akkuyu" AES-in ilk reaktoru yaxın zamanda istifadəyə veriləcək

    Region
    • 13 noyabr, 2026
    • 22:30
    Bayraktar: Akkuyu AES-in ilk reaktoru yaxın zamanda istifadəyə veriləcək

    "Akkuyu" atom elektrik stansiyasının (AES) ilk reaktoru yaxın zamanda işə başlayacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin energetika və təbii sərvətlər naziri Alparslan Bayraktar "X" sosial şəbəkə hesabında bildirib.

    "Uğurla irəliləyən "Akkuyu" AES-in ilk reaktorunu yaxın zamanda işə salacaq və ilk elektriki istehsal etməyə başlayacağıq", - o yazıb.

    A. Bayraktar qeyd edib ki, Türkiyənin hədəflərinə çatmaq üçün çox iş görülməlidir: "Ənənəvi, böyük miqyaslı reaktorlardan ən azı 15 min meqavatlıq bir gücə çatmağı hədəfləyərkən, kiçik modul reaktorları da dəyərləndirərək sistemimizə ən azı 5 min meqavatlıq daha bir güc daxil etməyi planlaşdırırıq.

    Bu iki həmləni bir araya gətirərək 2050-ci ildə ümumilikdə 20 min meqavatlıq quraşdırılmış nüvə gücünə çatacaq, elektrik ehtiyacımızın təxminən 12 faizini təmiz enerji mənbələrindən qarşılayacağıq".

    Alparslan Bayraktar Akkuyu AES
    Байрактар: Первый реактор АЭС "Аккую" будет введен в эксплуатацию в ближайшее время
    Bayraktar: First reactor at Akkuyu NPP to become operational soon
    44 filmi
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