Байрактар: Первый реактор АЭС "Аккую" будет введен в эксплуатацию в ближайшее время

Первый реактор атомной электростанции (АЭС) "Аккую" будет запущен в ближайшее время.

Как сообщает Report, об этом в соцсети Х написал министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

"Мы в ближайшее время запустим первый реактор АЭС "Аккую" и начнем производство первой [атомной] электроэнергии", - написал он.

При этом, как отметил Байрактар, что для достижения поставленных целей Турции необходимо сделать "гораздо больше".

"Мы намерены довести мощность традиционных крупных реакторов как минимум до 15 тыс. мегаватт. Кроме того, рассматриваем возможность строительства малых модульных реакторов, чтобы дополнительно обеспечить энергосистему мощностями не менее 5 тыс. мегаватт.

Объединив эти два направления, к 2050 году мы планируем достичь общей установленной мощности атомной энергетики в 20 тыс. мегаватт и покрывать около 12% потребности в электроэнергии за счет чистых источников энергии", - уточнил Алпарслан Байрактар.