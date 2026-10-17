"Qərbi Azərbaycanın yaddaş yerləri": 1918-ci ilin yayında Ağudi kəndində 75-i uşaq olmaqla, 325 nəfər öldürülüb
- 17 oktyabr, 2026
- 19:39
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"Qərbi Azərbaycanın yaddaş yerləri" layihəsi çərçivəsində indiki Ermənistanda 1980-ci illərin sonlarına qədər, əsasən, azərbaycanlıların yaşadığı Ağudi (indiki Agitu) Azərbaycan kəndinin tarixi haqqında araşdırma dərc olunub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə məqalə "Perished civilization"da yayımlanıb.
Qeyd olunub ki, çar dövründə kəndin adı "Ağudı", sovet dövründə isə"Ağudi" kimi yazılıb.
Kənd tarixən azərbaycanlıların əcdadlarının yaşadığı və qərb hissəsinin bolşeviklər tərəfindən Ermənistana verildiyi torpaqda - Zəngəzurda yerləşir.
Rusiya imperiyası mənbələrində kənd Ağudı adı ilə qeyd edilib. Sovet dövründə 1991-ci ilə qədər saxlanılmaqla, Ağudi adı istifadə olunub. Həmin il Ermənistanda Azərbaycan irsini erməniləşdirmək və məhv etmək siyasəti çərçivəsində kəndin adı dəyişdirilərək Agitu qoyulub.
Kənd 1995-ci ildən Ermənistan Respublikasının Sünik vilayətinin tərkibindədir.
XVIII əsrin ortalarından Rusiya işğalına qədər kəndin ərazisi Qarabağ xanlığının tərkibində olub.
XIX əsrin əvvəllərində Qarabağ xanlığı Rusiya imperiyasının nəzarəti altına keçib. Çar dövründə kənd Yelizavetpol quberniyasının Zəngəzur qəzasına aid olub.
Erməni mənbələrinin də istinad etdiyi çar dövrünə aid statistik məlumatlara görə, 1915-ci ilə qədər müxtəlif dövrlərdə kənddə yalnız və ya, əsasən, azərbaycanlıların əcdadları yaşayıblar.
Zaven Korkotyan. Son yüz ildə Sovet Ermənistanının əhalisi (1831-1931):
"1831-ci ildə kənddə hamısı azərbaycanlıların əcdadları olmaqla, 60 nəfər yaşayıb".
"1873-cü ildə kənddə hamısı azərbaycanlıların əcdadları olmaqla, 450 nəfər yaşayıb".
XIX əsrin sonlarında sənaye və ticarətin inkişafı, xüsusilə ümumqafqaz bazar şəbəkəsinin yaradılması Cənubi Qafqazın bəzi yaşayış məntəqələrini yaşayış və qazanc üçün daha cəlbedici edib. Belə kəndlərdən biri 1886-cı ilə əhalisi kəskin şəkildə artmış Ağudi olub.
1886-cı il ailələr üzrə siyahılardan çıxarılmış Zaqafqaziya diyarının əhalisi haqqında statistik məlumatlar toplusu:
"1886-cı ildə kənddə hamısı azərbaycanlıların əcdadları olmaqla, 903 nəfər yaşayıb".
Yelizavetpol quberniyası haqqında məlumat toplusu:
"1900-cü ildə kənddə hamısı azərbaycanlıların əcdadları olmaqla, 1162 nəfər yaşayıb".
1909-cu ilə olan Qafqaz təqvimi:
"1907-ci ildə kənddə 1345 nəfər, əsasən, azərbaycanlıların əcdadları yaşayıblar".
Yelizavetpol quberniyasının 1910-cu ilə olan yaddaş kitabçası:
"1908-ci ildə kənddə hamısı azərbaycanlıların əcdadları olmaqla, 1275 nəfər yaşayıb".
Yelizavetpol quberniyasının 1914-cü ilə olan yaddaş kitabına əlavə:
"1912-ci ildə kənddə hamısı azərbaycanlıların əcdadları olmaqla, 1384 nəfər yaşayıb".
1916-cı ilə olan Qafqaz təqvimi:
"1915-ci ildə kənddə 1070 nəfər, əsasən, azərbaycanlıların əcdadları yaşayıblar".
29 may 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (AXC) hökuməti İrəvan, indiki Yerevan şəhərini və bəzi ətraf əraziləri ermənilərə güzəştə gedib. Beləliklə, müasir azərbaycanlıların əcdadlarının tarixən yaşadığı torpaqlarda Birinci Ermənistan Respublikası yaradılıb. Mövcudluğunun ilk aylarından Ermənistan Respublikası qonşu ölkələrə: Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyəyə (o dövrdə Osmanlı imperiyasına) ərazi iddiaları irəli sürməyə başlayıb.
1918-1920-ci illərdə Ermənistanda hakimiyyətdə olan millətçi Daşnaksütyun partiyası Yelizavetpol quberniyasında, o cümlədən Zəngəzurda türk əhaliyə qarşı etnik təmizləmənin təşəbbüskarı olub. Etnik təmizləmə İrəvan quberniyasında da, eləcə də digər bölgələrdə, xüsusən də Qarabağ və Naxçıvanda həyata keçirilib.
Arxiv məlumatlarına əsasən, 1918-ci ilin yayında Ağudi kəndində 75-i uşaq olmaqla 325 nəfər öldürülüb, 100 nəfər yaralanıb, 170 təsərrüfat və tikili yandırılıb, daha 130-u dağıdılıb.
Etnik təmizləmənin nəticələri əvvəlki illərdə kəndin türk sakinlərinin sayını 1922-ci il Sovet Ermənistanı əhalisinin siyahıyaalınması məlumatlarındakı sayı ilə müqayisə etdikdə görünür.
Zaven Korkotyan. Son yüz ildə Sovet Ermənistanının əhalisi (1831-1931):
"1922-ci ildə kənddə hamısı azərbaycanlı olmaqla, 298 nəfər yaşayıb".
29 noyabr 1920-ci ildə Daşnaksütyun hökumətinin hələ də İrəvanda hakimiyyətdə qalmasına baxmayaraq, Sovet Ermənistanı elan edilib. Növbəti gün Sovet Azərbaycanının rəhbərliyi Zəngəzuru Sovet Ermənistanına vermək qərarını qəbul edib. Nəticədə keçmiş Zəngəzur qəzası bölünüb: 1921-ci ilin yayında etnik təmizləmədən sonra, əsasən, erməni əhalisinin qaldığı qərb hissəsi Ermənistan SSR-in tərkibinə daxil olub, şərq hissəsi isə Azərbaycan SSR-in tərkibində qalıb.
1930-cu ildən kənd Sisian rayonunun tərkibində olub.
Erməni mənbələrinin məlumatına görə, 1980-ci illərin sonlarına qədər kəndin ərazisində, əsasən, azərbaycanlılar yaşayıblar.
Zaven Korkotyan. Son yüz ildə Sovet Ermənistanının əhalisi (1831-1931):
"1926-cı ildə kənddə 344 nəfər yaşayıb, onlardan 319 nəfəri azərbaycanlı olub".
"1931-ci ildə kənddə 502 nəfər yaşayıb, onlardan 496 nəfəri azərbaycanlı olub".
Manvelyan A.P., Martirosyan G.M. 1831-1959-cu illərdə Ermənistan SSR-in yaşayış məntəqələri və əhalisi:
"1959-cu ildə kənddə 828 nəfər, əsasən, azərbaycanlılar yaşayıblar".
Akopyan T.X., Məlik-Baxşyan St.T., Barseqyan O.X. Ermənistan və ətraf vilayətlərin toponimləri lüğəti:
"1970-ci ildə kənddə 1222 nəfər, əsasən, azərbaycanlılar yaşayıblar".
"1989-cu ildə kənddə 27 nəfər yaşayıb".
1980-ci illərin sonlarında ermənilərin Qarabağa dair ərazi iddiaları və iki respublika arasında münasibətlərin gərginləşməsi nəticəsində azərbaycanlılar tamamilə Ermənistan SSR ərazisindən deportasiya olunublar.
2021-2024-cü illərdə "Yoxa çıxmış sivilizasiya" kitabının hazırlanması çərçivəsində Ermənistan ərazisində, o cümlədən ucqar dağlıq bölgələrdə Azərbaycan irsinin müəyyən edilməsi və sənədləşdirilməsi üçün geniş sahə işləri aparılıb. Bu işlər zamanı kənddə bir hissəsinin salamat qaldığı onlarla məzar daşları olan azərbaycanlı qəbiristanlığı aşkar edilib. Salamat qalmış məzar daşlarının bəzilərində XIX əsrə aid ərəb yazıları var.
Qeyd edək ki, "Qərbi Azərbaycanın yaddaş yerləri" nadir elmi-tədqiqat işidir. Müasir Ermənistan ərazisində aparılan sahə tədqiqatları zamanı ilk dəfə olaraq, müasir azərbaycanlıların əcdadlarının vaxtilə məskunlaşdığı 600-ə yaxın kənd haqqında məlumat toplanıb və sistemləşdirilib. Onların bəzilərində türk mədəni-tarixi irsinin fraqmentləri – qəbiristanlıqlar, pirlər, məscidlər qalıb.