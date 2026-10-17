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    El-Ninyo Kaliforniya sahillərinə tropik balıqları, köpəkbalıqlarını və dəniz ilanlarını gətirib

    Digər ölkələr
    • 17 oktyabr, 2026
    • 18:21
    El-Ninyo Kaliforniya sahillərinə tropik balıqları, köpəkbalıqlarını və dəniz ilanlarını gətirib

    Sakit okeanda El-Ninyo iqlim hadisəsi ilə əlaqədar suyun temperaturunun anomal yüksəlməsi ABŞ-ın Kaliforniya ştatının sahillərində nadir tropik balıqların, köpəkbalıqlarının və dəniz ilanlarının görünməsinə səbəb olub.

    "Report" Reuters agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu il El-Ninyo hadisəsinin qeyri-adi dərəcədə güclü olması nəticəsində okeanın isti suları şimala doğru geniş əraziyə yayılıb. Bu da tropik dəniz canlılarının Kaliforniya sahillərinə yaxınlaşmasına şərait yaradıb.

    Agentliyin məlumatına görə, sahil sularında balina köpəkbalıqları, çəkicbaş köpəkbalıqları, manta skatları və uçan balıqlar müşahidə olunub. Sentyabr ayında isə sahilə zəhərli sarıqarınlı dəniz ilanı çıxıb. Bu növə Kaliforniya bölgəsində olduqca nadir hallarda rast gəlinir.

    Bundan başqa, müşahidələr tarixində ilk dəfə Kaliforniyada uzunüzgəcli irigöz balıq aşkarlanıb. Orinc dairəsinin iki çimərliyində isə ABŞ-ın qərb sahillərində dəniz tısbağalarının yuva salmasının ilk məlum halları qeydə alınıb.

    Lakin okean sularının istiləşməsi yalnız qeyri-adi dəniz canlılarının meydana çıxması ilə nəticələnmir. Bu proses sahil əraziləri üçün ciddi təhlükələr də yaradır. Dənizdə baş verən istilik dalğaları və güclü fırtınalar suyun səviyyəsinin yüksəlməsinə, Kaliforniyanın cənubunda sahilyanı evlərin dağılmasına və çimərliklərin eroziyaya uğramasına səbəb olub.

    Mütəxəssislər, həmçinin soyuq sulara üstünlük verən və çoxsaylı dəniz növləri üçün yaşayış mühiti yaradan qonur yosunların geniş sahələrini itirmək təhlükəsi barədə xəbərdarlıq edirlər. Okeanın istiləşməsi bu ekosistemlərin tarazlığını poza və onlardan asılı olan canlıların yaşayış şəraitini pisləşdirə bilər.

    Proqnozlara görə, El-Ninyo hadisəsi 2027-ci ildə başa çatdıqdan sonra okean temperaturu və dəniz növlərinin yayılma arealları əsasən əvvəlki normal səviyyələrinə qayıdacaq.

    Beləliklə, Kaliforniya sahillərində tropik canlıların görünməsi iqlim dəyişikliklərinin dəniz ekosistemlərinə təsirini əyani şəkildə göstərir. Bu hadisə bir tərəfdən nadir növlərin müşahidəsi üçün yeni imkanlar yaratsa da, digər tərəfdən sahil ərazilərinin və həssas dəniz ekosistemlərinin üzləşdiyi təhlükələri bir daha gündəmə gətirib.

    Köpəkbalığı Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Kaliforniya ştatı (ABŞ)
    У берегов Калифорнии из-за потепления океана появились редкие тропические морские виды
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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