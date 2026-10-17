У берегов Калифорнии из-за потепления океана появились редкие тропические морские виды
- 17 октября, 2026
- 17:59
Будьте в курсе главных новостей!
Аномальное повышение температуры воды в Тихом океане, связанное с климатическим явлением Эль-Ниньо, привело к появлению у побережья американского штата Калифорния редких тропических рыб, акул и морских змей.
Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Reuters.
По данным агентства, в этом году из-за аномально сильного Эль-Ниньо теплые воды океана продвинулись далеко на север, что привлекло тропических морских обитателей к побережью Калифорнии.
В частности, у побережья были замечены китовые акулы, акулы-молоты, скаты манта и летучие рыбы. В сентябре на берег выбросило ядовитую желтобрюхую морскую змею, которая крайне редко встречается в этом регионе.
Кроме того, впервые в истории наблюдений в Калифорнии обнаружили длиннопёрую большеглазую рыбу, а на двух пляжах округа Ориндж зарегистрировали первые известные случаи гнездования морских черепах на западном побережье США.
При этом потепление океана сопровождается негативными последствиями. Морские тепловые волны и сильные штормы привели к повышению уровня воды, разрушению прибрежных домов и размыву пляжей на юге Калифорнии.
Эксперты также предупреждают об угрозе для зарослей бурых водорослей, которые предпочитают холодную воду и служат средой обитания для множества морских видов.
После завершения Эль-Ниньо в 2027 году температура океана и ареалы обитания морских видов, как ожидается, в основном вернутся к нормальным значениям.