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    У берегов Калифорнии из-за потепления океана появились редкие тропические морские виды

    Другие страны
    • 17 октября, 2026
    • 17:59
    У берегов Калифорнии из-за потепления океана появились редкие тропические морские виды

    Аномальное повышение температуры воды в Тихом океане, связанное с климатическим явлением Эль-Ниньо, привело к появлению у побережья американского штата Калифорния редких тропических рыб, акул и морских змей.

    Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Reuters.

    По данным агентства, в этом году из-за аномально сильного Эль-Ниньо теплые воды океана продвинулись далеко на север, что привлекло тропических морских обитателей к побережью Калифорнии.

    В частности, у побережья были замечены китовые акулы, акулы-молоты, скаты манта и летучие рыбы. В сентябре на берег выбросило ядовитую желтобрюхую морскую змею, которая крайне редко встречается в этом регионе.

    Кроме того, впервые в истории наблюдений в Калифорнии обнаружили длиннопёрую большеглазую рыбу, а на двух пляжах округа Ориндж зарегистрировали первые известные случаи гнездования морских черепах на западном побережье США.

    При этом потепление океана сопровождается негативными последствиями. Морские тепловые волны и сильные штормы привели к повышению уровня воды, разрушению прибрежных домов и размыву пляжей на юге Калифорнии.

    Эксперты также предупреждают об угрозе для зарослей бурых водорослей, которые предпочитают холодную воду и служат средой обитания для множества морских видов.

    После завершения Эль-Ниньо в 2027 году температура океана и ареалы обитания морских видов, как ожидается, в основном вернутся к нормальным значениям.

    Климатические изменения Соединенные Штаты Америки (США) Тихий океан
    El-Ninyo Kaliforniya sahillərinə tropik balıqları, köpəkbalıqlarını və dəniz ilanlarını gətirib
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