    Hərbi
    • 13 mart, 2026
    • 16:07
    Azərbaycan MN: Türkiyənin ərazisinə qarşı növbəti raket buraxılışı regional sabitliyə birbaşa təhlükədir

    Qardaş Türkiyənin ərazisinə qarşı növbəti raket buraxılışını qətiyyətlə pisləyirik.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi yaydığı məlumatda qeyd edilib.

    Məlumatda deyilib ki, bu suverenliyin və ərazi bütövlüyünün kobud şəkildə pozulmasıdır:

    "Bu kimi hərəkətlər qəbuledilməz eskalasiyadır və regional sabitliyə birbaşa təhlükədir.

    Qardaş Türkiyə ilə həmrəyliyimizi bir daha bəyan edirik".

    Müdafiə Nazirliyi Türkiyə

    16:15

