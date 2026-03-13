Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Минобороны Азербайджана выразило солидарность с Турцией после новой ракетной атаки

    Армия
    • 13 марта, 2026
    • 16:16
    Минобороны Азербайджана выразило солидарность с Турцией после новой ракетной атаки

    Министерство обороны Азербайджана осудило очередную ракетную атаку по территории Турции.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

    "Решительно осуждаем очередную ракетную атаку по территории Турции", - говорится в информации.

    Ведомство подчеркивает, что это является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности:

    "Подобные действия являются неприемлемой эскалацией и прямой угрозой региональной стабильности. Вновь заявляем о нашей солидарности с братской Турцией".

    Лента новостей