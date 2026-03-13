Минобороны Азербайджана выразило солидарность с Турцией после новой ракетной атаки

Министерство обороны Азербайджана осудило очередную ракетную атаку по территории Турции.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

"Решительно осуждаем очередную ракетную атаку по территории Турции", - говорится в информации.

Ведомство подчеркивает, что это является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности:

"Подобные действия являются неприемлемой эскалацией и прямой угрозой региональной стабильности. Вновь заявляем о нашей солидарности с братской Турцией".