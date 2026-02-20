Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Мелони ответила Макрону в споре по поводу убийства французского ультраправого активиста

    Другие страны
    20 февраля, 2026
    02:53
    Мелони ответила Макрону в споре по поводу убийства французского ультраправого активиста

    В четверг между премьер-министром Италии Джорджией Мелони и президентом Франции Эммануэлем Макроном разгорелся ожесточенный конфликт после убийства ультраправого активиста в Лионе в минувшие выходные.

    Как передает Report, об этом пишет Politico.

    Отмечается, что окружение Мелони ответило Макрону после того, как французский президент ранее раскритиковал итальянского лидера за заявление о том, что убийство 23-летнего Квентина Деранка стало "раной для всей Европы".

    Макрон, выступая во время поездки в Индию, предположил, что Мелони неправомерно вмешивается во внутренние дела Франции.

    В ходе крайне напряженных отношений между двумя лидерами и ранее возникали разногласия по самым разным вопросам, от миграции до абортов , но в апреле во время франко-итальянского саммита в Тулузе ожидается момент примирения.

    Чиновники, близкие к премьер-министру Италии, заявили, что комментарии Макрона были встречены "с изумлением", и настаивали на том, что заявление Мелони было призвано "продемонстрировать солидарность с французским народом, пострадавшим от этого ужасного события, и никоим образом не вмешиваться во внутренние дела Франции".

    Джорджа Мелони Эмманюэль Макрон конфликт
