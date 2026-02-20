Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Китай, Иран и Россия проведут учения на Ближнем Востоке

    • 20 февраля, 2026
    • 04:51
    Китай, Иран и Россия проведут совместные военно-морские учения в Ормузском проливе.

    Как передает Report, об этом сообщает издание The War Zone.

    Отмечается, что Москва и Тегеран считают учения "Морской пояс безопасности 2026" особенно актуальными на фоне событий, происходящих в регионе. На фоне возможной атаки США на Иран присутствие в этих водах кораблей Китая или России может иметь как военные, так и политические последствия. И время проведения учений говорит о том, что они имеют больше символическое значение, чем оперативное, говорится в материале.

    В рамках этих учений российские, китайские и иранские военно-морские подразделения ожидают принять участие с различными кораблями и оперативными возможностями, чтобы проверить координацию, тактическую готовность и процедуры быстрого реагирования в Ормузском проливе.

    Çin, İran və Rusiya Yaxın Şərqdə hərbi təlimlər keçirəcək
