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    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 28 октября, 2026
    • 08:31
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    2. Проспект Бабека, в направлении центра;

    3. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    4. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    5. Баку-Сумгайытское шоссе, в направлении станции метро "20 Января";

    6. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    7. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    8. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    9. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    10. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг.

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Проблема пробок в Баку
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb
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