İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    İnfrastruktur
    • 28 oktyabr, 2026
    • 08:23
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi məlumat yayıb.

    Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

    2. Babək prospekti, mərkəz istiqamətində;

    3. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

    4. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

    5. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    6. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    7. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    8. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

    9. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

    10. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunur.

    Bakıda tıxac problemi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM)
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    09:54
    AMFA: AMB BOKT-ların fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı işlər görür
    Maliyyə
    09:51
    Azərbaycanda mikromaliyyə sektoru 5 əsas istiqamətdə inkişaf etdiriləcək
    Maliyyə
    09:39
    "Qarabağ"ın U-19 komandası UEFA Gənclər Liqasında "Dinamo" ilə qarşılaşacaq
    Futbol
    09:32
    "LANDAU Lions" FIBA Avropa Kubokunda bu gün Türkiyə klubu ilə üz-üzə gələcək
    Komanda
    09:24
    Azərbaycan neftinin qiyməti 122 dollara düşüb
    Energetika
    09:24
    UEFA Çempionlar Liqası: "Araz-Naxçıvan" ikinci oyunda "Buba Mara" ilə qarşılaşacaq
    Futbol
    09:14
    "Neftçi" FIBA Avropa Kubokunun müntəzəm mövsümündə dördüncü oyununa çıxacaq
    Komanda
    09:08
    Azərbaycan Kuboku: Bu gün II təsnifat mərhələsinin daha 5 oyunu keçiriləcək
    Futbol
    09:07
    Donald Tramp Putin və Zelenski ilə görüş planlarını açıqlayıb
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti