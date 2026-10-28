WSJ: США перебрасывают дополнительную систему Patriot в Израиль

США приняли решение перебросить из штата Техас в Израиль дополнительный зенитный ракетный комплекс Patriot для усиления противоракетной обороны страны.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, в ноябре на Ближний Восток также планируется направить дополнительную авианосную ударную группу ВМС США. Ожидается, что она присоединится к 20 американским военным кораблям, уже находящимся в регионе.

Отмечается, что Вашингтон усиливает военное присутствие на Ближнем Востоке на случай возобновления боевых действий против Ирана.

Источники газеты уточнили, что американская администрация рассматривает различные варианты действий при возможном возобновлении конфликта.