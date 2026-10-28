Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    WSJ: США перебрасывают дополнительную систему Patriot в Израиль

    Другие страны
    • 28 октября, 2026
    • 08:14
    WSJ: США перебрасывают дополнительную систему Patriot в Израиль

    США приняли решение перебросить из штата Техас в Израиль дополнительный зенитный ракетный комплекс Patriot для усиления противоракетной обороны страны.

    Как передает Report, об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

    По данным издания, в ноябре на Ближний Восток также планируется направить дополнительную авианосную ударную группу ВМС США. Ожидается, что она присоединится к 20 американским военным кораблям, уже находящимся в регионе.

    Отмечается, что Вашингтон усиливает военное присутствие на Ближнем Востоке на случай возобновления боевых действий против Ирана.

    Источники газеты уточнили, что американская администрация рассматривает различные варианты действий при возможном возобновлении конфликта.

    Государство Израиль ЗРК Patriot Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Противоракетная оборона
    ABŞ İsrailə əlavə "Patriot" hava hücumundan müdafiə sistemi göndərəcək
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    09:53
    В Южной Корее пройдет экстренное совещание из-за хакерских атак на финансовые компании
    Другие страны
    09:38
    Цена на нефть марки Brent подорожала до $115,46 за баррель
    Энергетика
    09:36
    Цена азербайджанской нефти снизилась до $122,49 за баррель
    Энергетика
    09:33
    Сборная Азербайджана проведет очередной матч на ЧМ FIFA U-15 в Баку
    Футбол
    09:26
    На границе Казахстана и Узбекистана вводят гарантийный взнос за бронь электронной очереди
    В регионе
    09:10
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.10.2026)
    Финансы
    08:54
    Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным и Зеленским
    Другие страны
    08:45
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.10.2026)
    Финансы
    08:31
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
    Инфраструктура
    Лента новостей