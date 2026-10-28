WSJ: США перебрасывают дополнительную систему Patriot в Израиль
- 28 октября, 2026
- 08:14
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США приняли решение перебросить из штата Техас в Израиль дополнительный зенитный ракетный комплекс Patriot для усиления противоракетной обороны страны.
Как передает Report, об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
По данным издания, в ноябре на Ближний Восток также планируется направить дополнительную авианосную ударную группу ВМС США. Ожидается, что она присоединится к 20 американским военным кораблям, уже находящимся в регионе.
Отмечается, что Вашингтон усиливает военное присутствие на Ближнем Востоке на случай возобновления боевых действий против Ирана.
Источники газеты уточнили, что американская администрация рассматривает различные варианты действий при возможном возобновлении конфликта.