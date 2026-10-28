ABŞ İsrailə əlavə "Patriot" hava hücumundan müdafiə sistemi göndərəcək
- 28 oktyabr, 2026
- 08:34
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ABŞ İsrailin raket hücumlarından müdafiəsini gücləndirmək məqsədilə Texas ştatından ölkəyə əlavə "Patriot" zenit-raket kompleksi göndərmək qərarına gəlib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Wall Street Journal" (WSJ) mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Qeyd olunur ki, noyabr ayında Yaxın Şərqə ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin əlavə aviadaşıyıcı zərbə qrupu da göndəriləcək. Onun artıq regionda olan 20 ABŞ hərbi gəmisinə qoşulacağı gözlənilir.
Vurğulanır ki, Vaşinqton İranla hərbi əməliyyatların yenidən başlaması ehtimalını nəzərə alaraq Yaxın Şərqdə hərbi mövcudluğunu gücləndirir.
Qəzetin mənbələri bildiriblər ki, ABŞ administrasiyası münaqişənin yenidən alovlanacağı təqdirdə atıla biləcək addımların müxtəlif variantlarını nəzərdən keçirir.