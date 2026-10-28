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    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.10.2026)

    Финансы
    • 28 октября, 2026
    • 08:45
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.10.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    115,49

    1,61

    54,64

    WTI (долл/барр)

    101,33

    1,43

    43,91

    Золото (долл/унция)

    4 056,00

    - 18,60

    - 285,10

    Индексы

    Dow-Jones

    52 377,57

    15,99

    4 314,28

    S&P 500

    7 722,60

    45,83

    877,10

    Nasdaq

    26 477,81

    308,43

    3 235,82

    Nikkei

    63 268,37

    1 078,72

    12 928,89

    Dax

    25 590,77

    179,93

    1 100,36

    FTSE 100

    10 686,54

    - 80,79

    755,16

    CAC 40 INDEX

    7 887,14

    39,82

    - 262,36

    Shanghai Composite

    3 648,30

    - 49,22

    - 320,54

    Bist 100

    11 151,03

    - 0,93

    - 110,49

    RTS

    987,37

    12,13

    - 126,76

    Валюта

    USD/EUR

    1,1122

    0,0000

    - 0,0623

    USD/GBP

    1,3294

    0,0000

    - 0,0179

    JPY/USD

    157,9300

    - 0,0200

    1,4800

    RUB/USD

    80,5000

    - 0,0200

    1,7500

    TRY/USD

    49,8374

    0,0300

    6,8812

    CNY/USD

    6,6681

    0,0000

    - 0,3209
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