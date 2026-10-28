Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (28.10.2026)
Maliyyə
- 28 oktyabr, 2026
- 08:45
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|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
115,49
|
1,61
|
54,64
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
101,33
|
1,43
|
43,91
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 056,00
|
- 18,60
|
- 285,10
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
52 377,57
|
15,99
|
4 314,28
|
S&P 500
|
7 722,60
|
45,83
|
877,10
|
Nasdaq
|
26 477,81
|
308,43
|
3 235,82
|
Nikkei
|
63 268,37
|
1 078,72
|
12 928,89
|
Dax
|
25 590,77
|
179,93
|
1 100,36
|
FTSE 100
|
10 686,54
|
- 80,79
|
755,16
|
CAC 40 INDEX
|
7 887,14
|
39,82
|
- 262,36
|
Shanghai Composite
|
3 648,30
|
- 49,22
|
- 320,54
|
Bist 100
|
11 151,03
|
- 0,93
|
- 110,49
|
RTS
|
987,37
|
12,13
|
- 126,76
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1122
|
0,0000
|
- 0,0623
|
USD/GBP
|
1,3294
|
0,0000
|
- 0,0179
|
JPY/USD
|
157,9300
|
- 0,0200
|
1,4800
|
RUB/USD
|
80,5000
|
- 0,0200
|
1,7500
|
TRY/USD
|
49,8374
|
0,0300
|
6,8812
|
CNY/USD
|
6,6681
|
0,0000
|
- 0,3209
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.10.2026)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (28.10.2026)
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