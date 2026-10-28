İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (28.10.2026)

    Maliyyə
    • 28 oktyabr, 2026
    • 08:45
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (28.10.2026)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    115,49

    1,61

    54,64

    Neft WTI (dollar/barel)

    101,33

    1,43

    43,91

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 056,00

    - 18,60

    - 285,10

    İndekslər

    Dow-Jones

    52 377,57

    15,99

    4 314,28

    S&P 500

    7 722,60

    45,83

    877,10

    Nasdaq

    26 477,81

    308,43

    3 235,82

    Nikkei

    63 268,37

    1 078,72

    12 928,89

    Dax

    25 590,77

    179,93

    1 100,36

    FTSE 100

    10 686,54

    - 80,79

    755,16

    CAC 40 INDEX

    7 887,14

    39,82

    - 262,36

    Shanghai Composite

    3 648,30

    - 49,22

    - 320,54

    Bist 100

    11 151,03

    - 0,93

    - 110,49

    RTS

    987,37

    12,13

    - 126,76

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1122

    0,0000

    - 0,0623

    USD/GBP

    1,3294

    0,0000

    - 0,0179

    JPY/USD

    157,9300

    - 0,0200

    1,4800

    RUB/USD

    80,5000

    - 0,0200

    1,7500

    TRY/USD

    49,8374

    0,0300

    6,8812

    CNY/USD

    6,6681

    0,0000

    - 0,3209
    Əmtəə bazarı Birja indeksləri Valyuta bazarı Brent markalı neft WTI markalı neft
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.10.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (28.10.2026)
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    09:54
    AMFA: AMB BOKT-ların fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı işlər görür
    Maliyyə
    09:51
    Azərbaycanda mikromaliyyə sektoru 5 əsas istiqamətdə inkişaf etdiriləcək
    Maliyyə
    09:39
    "Qarabağ"ın U-19 komandası UEFA Gənclər Liqasında "Dinamo" ilə qarşılaşacaq
    Futbol
    09:32
    "LANDAU Lions" FIBA Avropa Kubokunda bu gün Türkiyə klubu ilə üz-üzə gələcək
    Komanda
    09:24
    Azərbaycan neftinin qiyməti 122 dollara düşüb
    Energetika
    09:24
    UEFA Çempionlar Liqası: "Araz-Naxçıvan" ikinci oyunda "Buba Mara" ilə qarşılaşacaq
    Futbol
    09:14
    "Neftçi" FIBA Avropa Kubokunun müntəzəm mövsümündə dördüncü oyununa çıxacaq
    Komanda
    09:08
    Azərbaycan Kuboku: Bu gün II təsnifat mərhələsinin daha 5 oyunu keçiriləcək
    Futbol
    09:07
    Donald Tramp Putin və Zelenski ilə görüş planlarını açıqlayıb
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti