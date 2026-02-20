İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Çin, İran və Rusiya Yaxın Şərqdə hərbi təlimlər keçirəcək

    Digər ölkələr
    • 20 fevral, 2026
    • 05:17
    Çin, İran və Rusiya Hörmüz boğazında birgə dəniz təlimləri keçirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The War Zone" məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, rəsmi Moskva və Tehran regionda baş verən hadisələr nəzərə alınmaqla "Dəniz Təhlükəsizlik Kəməri 2026" təlimlərini xüsusilə aktual hesab edir.

    ABŞ-nin İrana mümkün hücumu nəzərə alınmaqla, Çin və ya Rusiya gəmilərinin bu sularda olması həm hərbi, həm də siyasi nəticələrə səbəb ola bilər.

    Məqalədə bildirilib ki, təlimlərin vaxtı onların əməliyyat əhəmiyyətindən daha çox simvolik əhəmiyyətə malik olduğunu göstərir.

    Bu təlimlərin bir hissəsi olaraq, Rusiya, Çin və İran dəniz qüvvələrinin Hörmüz boğazında koordinasiya, taktiki hazırlıq və sürətli reaksiya prosedurlarını sınaqdan keçirmək üçün müxtəlif gəmilər və əməliyyat imkanları ilə iştirak etməsi gözlənilir.

