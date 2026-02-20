Армия КНДР получила большую партию 600-мм реактивных систем залпового огня

Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    20 февраля, 2026
    Армия Северной Кореи получила 50 новых 600-мм реактивных систем залпового огня на базе KN-25.

    Как передает Report, об этом сообщает NK News.

    Отмечается, что ракеты на этих установках могут иметь ядерную боевую часть.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что новая РСЗО "идеально сочетает в себе точность и разрушительную силу тактических баллистических ракет со скоростью огня многоствольных ракетных установок".

    По его словам, новинка также использует искусственный интеллект и комбинированную систему наведения. Он подчеркнул, что РСЗО предназначена для "стратегических" ударов – то есть ядерных – и станет средством сдерживания против неназванных противников.

