Армия КНДР получила большую партию 600-мм реактивных систем залпового огня
Другие страны
- 20 февраля, 2026
- 05:11
Армия Северной Кореи получила 50 новых 600-мм реактивных систем залпового огня на базе KN-25.
Как передает Report, об этом сообщает NK News.
Отмечается, что ракеты на этих установках могут иметь ядерную боевую часть.
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что новая РСЗО "идеально сочетает в себе точность и разрушительную силу тактических баллистических ракет со скоростью огня многоствольных ракетных установок".
По его словам, новинка также использует искусственный интеллект и комбинированную систему наведения. Он подчеркнул, что РСЗО предназначена для "стратегических" ударов – то есть ядерных – и станет средством сдерживания против неназванных противников.
Последние новости
05:43
Пентагон: США в последние два года сократили помощь Киеву более чем в 40 разДругие страны
05:11
Армия КНДР получила большую партию 600-мм реактивных систем залпового огняДругие страны
04:51
Китай, Иран и Россия проведут учения на Ближнем ВостокеДругие страны
04:13
Возобновлено расследование по незаконной деятельности на бывшем ранчо Зорро, принадлежавшем ЭпштейнуДругие страны
03:52
Иран сообщил Генсеку ООН, что решительно ответит, если подвергнется военной агрессииДругие страны
03:17
США выплатили $160 млн долга в бюджет ООНДругие страны
02:53
Мелони ответила Макрону в споре по поводу убийства французского ультраправого активистаДругие страны
02:34
В Иране потерпел крушение военный самолет, есть погибший и раненыйВ регионе
02:28