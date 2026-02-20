KXDR ordusu 600 mm-lik çoxsaylı buraxılış raket sistemlərinin böyük bir partiyasını alıb
Digər ölkələr
- 20 fevral, 2026
- 05:37
"KN-25" bazasında 50 yeni 600 mm-lik çoxməqsədli raket sistemi Şimali Koreya ordusunun silah arsenalına daxili edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "NK News" məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, bu buraxılış qurğularındakı raketlər nüvə başlığı ilə təchiz olunmuş ola bilər.
Şimali Koreya lideri Kim Çen In bildirib ki, yeni MLRS taktiki ballistik raketlərin dəqiqliyini və dağıdıcı gücünü çoxlüləli raket buraxıcılarının atəş sürəti ilə mükəmməl şəkildə birləşdirir.
Onun sözlərinə görə, yeni sistem həmçinin süni intellekt və birləşdirilmiş rəhbərlik sistemindən istifadə edir. O, MLRS-in "strateji" zərbələr, yəni nüvə zərbələri üçün nəzərdə tutulduğunu və naməlum düşmənlərə qarşı çəkindirici vasitə kimi xidmət edəcəyini vurğulayıb.
Son xəbərlər
05:37
KXDR ordusu 600 mm-lik çoxsaylı buraxılış raket sistemlərinin böyük bir partiyasını alıbDigər ölkələr
05:17
Çin, İran və Rusiya Yaxın Şərqdə hərbi təlimlər keçirəcəkDigər ölkələr
04:52
Meloni ilə Makron mübahisə ediblərDigər ölkələr
04:15
İran BMT Baş katibinə ABŞ ilə bağlı xəbərdarlıq edibDigər ölkələr
03:37
ABŞ BMT-yə olan borcunun cüzi hissəsini ödəyibDigər ölkələr
03:05
Danimarka İran gəmisini saxlayıbDigər ölkələr
02:50
Argentinada əmək islahatına qarşı genişmiqyaslı aksiya keçirilirDigər ölkələr
02:34
Serbiyada nüvə elektrik stansiyasının tikintisinə ilkin hazırlıq 4 il vaxt alacaqEnergetika
02:20