Мелони: До решения главного вопроса для Украины еще далеко

До решения главного вопроса для Украианы - территориального – еще очень далеко.

Как передает Report, об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в интервью Sky tg24, говоря о прогрессе в переговорах по завершению российско-украинской войны.

"Я вижу важные шаги вперед в документах, над которыми мы сейчас работаем. Проводится очень хорошая работа по гарантиям безопасности для Киева, которая, кстати, основана на итальянском предложении – разработать их по модели 5-й статьи Североатлантического пакта (НАТО)", – сказала она.

По ее словам, также продолжается работа над восстановлением Украины. Мелони объяснила, что "есть мирный план, в котором многие вопросы на бумаге уже решены".

"Однако мы все еще очень далеки от решения главного вопроса – территориального, где Россия продолжает выдвигать претензии, которые, по моему мнению, являются абсолютно необоснованными. Я считаю, как уже неоднократно говорила, что важно не просто достичь мира, а достичь справедливого мира", – заключила Джорджа Мелони.