В Пакистане 16 погибли, 14 пострадали из-за взрыва газа в жилом здании
Другие страны
- 19 февраля, 2026
- 12:27
По меньшей мере 16 человек, включая женщин и детей, погибли, 14 получили ранения в результате предполагаемого взрыва газа, вызвавшего обрушение части жилого здания в районе Солджер Базар в Карачи (Пакистан).
Как передает Report, об этом сообщает издание Dawn.
Инцидент произошел в жилом доме в районе. Пострадавшие и погибшие были доставлены в гражданскую больницу.
Поисково-спасательные операции продолжаются, на месте происшествия находятся городская поисково-спасательная группа и автомобиль реагирования на чрезвычайные ситуации.
