    В Пакистане 16 погибли, 14 пострадали из-за взрыва газа в жилом здании

    Другие страны
    • 19 февраля, 2026
    • 12:27
    В Пакистане 16 погибли, 14 пострадали из-за взрыва газа в жилом здании

    По меньшей мере 16 человек, включая женщин и детей, погибли, 14 получили ранения в результате предполагаемого взрыва газа, вызвавшего обрушение части жилого здания в районе Солджер Базар в Карачи (Пакистан).

    Как передает Report, об этом сообщает издание Dawn.

    Инцидент произошел в жилом доме в районе. Пострадавшие и погибшие были доставлены в гражданскую больницу.

    Поисково-спасательные операции продолжаются, на месте происшествия находятся городская поисково-спасательная группа и автомобиль реагирования на чрезвычайные ситуации.

    Пакистан взрыв жилое здание жертвы
