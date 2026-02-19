İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Hindistandan gətirilən bioloji aktiv qida məhsulu normativ tələblərə cavab verməyib

    Sağlamlıq
    • 19 fevral, 2026
    • 12:18
    Hindistandan Azərbaycana gətirilən bioloji aktiv qida məhsulu normativ tələblərə cavab verməyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Qida Təhülkəsizliyi Agentliyi məlumat yayıb.

    Belə ki, "Beneva" MMC-nin Hindistandan idxal etdiyi "JMB Pharmaceutıcals" müəssisəsinin istehsalı olan 4500 ədəd "Pregnola" əmtəə nişanlı bioloji aktiv qida məhsulu (01.05.2025-01.04.2027-ci il istehsal və son istifadə tarixli) müayinələrə cəlb olunub.

    Sınaq nəticəsində məhsul partiyasının normativ tələblərə cavab vermədiyi müəyyən edilib.

    Uyğunsuzluq aşkarlanan məhsul partiyası məhv edilib.

    bioloji aktiv qida məhsulu AQTA Pregnola
    АПБА: Импортированная из Индии биодобавка не соответствует нормам

