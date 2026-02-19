Hindistandan gətirilən bioloji aktiv qida məhsulu normativ tələblərə cavab verməyib
Sağlamlıq
- 19 fevral, 2026
- 12:18
Hindistandan Azərbaycana gətirilən bioloji aktiv qida məhsulu normativ tələblərə cavab verməyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Qida Təhülkəsizliyi Agentliyi məlumat yayıb.
Belə ki, "Beneva" MMC-nin Hindistandan idxal etdiyi "JMB Pharmaceutıcals" müəssisəsinin istehsalı olan 4500 ədəd "Pregnola" əmtəə nişanlı bioloji aktiv qida məhsulu (01.05.2025-01.04.2027-ci il istehsal və son istifadə tarixli) müayinələrə cəlb olunub.
Sınaq nəticəsində məhsul partiyasının normativ tələblərə cavab vermədiyi müəyyən edilib.
Uyğunsuzluq aşkarlanan məhsul partiyası məhv edilib.
