Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    АПБА: Импортированная из Индии биодобавка не соответствует нормам

    Здоровье
    • 19 февраля, 2026
    • 12:39
    АПБА: Импортированная из Индии биодобавка не соответствует нормам

    Импортированная из Индии в Азербайджан биологически активная добавка признана не соответствующей нормативным требованиям.

    Как сообщает Report, об этом заявили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

    По данным ведомства, проверке подверглась партия из 4500 единиц биологически активной добавки Pregnola производства компании JMB Pharmaceuticals, ввезенная ООО Beneva. Срок производства продукции указан с 1 мая 2025 года по 1 апреля 2027 года.

    По итогам лабораторных испытаний установлено, что партия не отвечает действующим нормативным требованиям. Продукция с выявленными несоответствиями уничтожена.

    АПБА биологически активная добавка Индия
    Фото
    Hindistandan gətirilən bioloji aktiv qida məhsulu normativ tələblərə cavab verməyib
    Ты - Король

    Последние новости

    12:55

    Минздрав Армении: Зарегистрирован первый случай заражения лихорадки чикунгунья

    В регионе
    12:52

    Обнародовано число уже зарегистрированных для участия на WUF13 в Баку

    Инфраструктура
    12:51

    Визы для иностранцев на WUF13 будут бесплатными

    Внешняя политика
    12:49

    Завтра в Азербайджане ожидаются осадки и сильный ветер

    Экология
    12:47
    Фото

    В ходжалинское село Ханабад возвращаются первые жители

    Внутренняя политика
    12:47

    Генсек ООН представит обзор реализации Новой городской повестки

    Другие страны
    12:44
    Фото

    Азербайджан и Иордания обсудили сотрудничество в сфере туризма

    Туризм
    12:42

    Премьер Пакистана прибыл в Вашингтон для участия в Совете мира по Газе

    Другие страны
    12:41

    Запускается новый автобусный рейс из Баку в Лачын

    Инфраструктура
    Лента новостей