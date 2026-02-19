АПБА: Импортированная из Индии биодобавка не соответствует нормам
Здоровье
- 19 февраля, 2026
- 12:39
Импортированная из Индии в Азербайджан биологически активная добавка признана не соответствующей нормативным требованиям.
Как сообщает Report, об этом заявили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).
По данным ведомства, проверке подверглась партия из 4500 единиц биологически активной добавки Pregnola производства компании JMB Pharmaceuticals, ввезенная ООО Beneva. Срок производства продукции указан с 1 мая 2025 года по 1 апреля 2027 года.
По итогам лабораторных испытаний установлено, что партия не отвечает действующим нормативным требованиям. Продукция с выявленными несоответствиями уничтожена.
