АПБА: Импортированная из Индии биодобавка не соответствует нормам

Импортированная из Индии в Азербайджан биологически активная добавка признана не соответствующей нормативным требованиям.

Как сообщает Report, об этом заявили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

По данным ведомства, проверке подверглась партия из 4500 единиц биологически активной добавки Pregnola производства компании JMB Pharmaceuticals, ввезенная ООО Beneva. Срок производства продукции указан с 1 мая 2025 года по 1 апреля 2027 года.

По итогам лабораторных испытаний установлено, что партия не отвечает действующим нормативным требованиям. Продукция с выявленными несоответствиями уничтожена.