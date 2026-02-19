İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycan Gürcüstandan yerli istehsal mallarının idxalını 8 %-dən çox azaldıb

    Biznes
    • 19 fevral, 2026
    • 12:36
    Azərbaycan Gürcüstandan yerli istehsal mallarının idxalını 8 %-dən çox azaldıb

    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycan Gürcüstandan 9,236 milyon ABŞ dolları dəyərində yerli istehsal malları idxal edib ki, bu da 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 8,3 % azdır.

    "Report" bu barədə Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsinə istinadən xəbər verir.

    Azərbaycana tədarük qonşu ölkənin yerli məhsul ixracının 3 %-ni təşkil edib.

    Hesabat dövründə Gürcüstan ümumilikdə 312,814 milyon ABŞ dolları dəyərində yerli istehsal malı ixrac edib. Bu isə bir il əvvələ nisbətən 68,1 % çoxdur.

    Gürcüstanın yerli məhsulların ixracında əsas tərəfdaşları Çin (64,188 milyon ABŞ dolları; 3,9 dəfə çox), Türkiyə (49,278 milyon ABŞ dolları; 2,4 dəfə çox), Rusiya (34,797 milyon ABŞ dolları; 9,7 % çox), Malta (16,263 milyon ABŞ dolları; 100 % çox) və Bolqarıstan (15,881 milyon ABŞ dolları; 39,9 % çox) olub.

