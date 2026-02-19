Азербайджан сократил импорт грузинских товаров на 8,3%
Бизнес
- 19 февраля, 2026
- 13:03
Азербайджан в январе импортировал из Грузии товары местного производства на сумму $9,236 млн, что на 8,3% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.
Как сообщает Report со ссылкой на данные Национального статистического управления Грузии, поставки в Азербайджан составили 3% от общего объема экспорта местной продукции этой страны.
За отчетный период Грузия экспортировала свои товары на общую сумму $312,814 млн, что на 68,1% больше, чем годом ранее.
Основными партнерами Грузии по экспорту местной продукции были Китай ($64,188 млн; +3,9 раза), Турция ($49,278 млн; +2,4 раза), Россия ($34,797 млн; +9,7%), Мальта ($16,263 млн; +2 раза) и Болгария ($15,881 млн; +39,9%).
